Lo spettacolo “Non mi trovo” con Pinuccio, previsto per l’1 gennaio al Cinema Impero di Brindisi, è rimandato a sabato 17 febbraio, con sipario alle ore 20.30. Lo spostamento è dovuto a ragioni di carattere organizzativo: chi avesse già acquistato il biglietto può chiederne il rimborso o utilizzare lo stesso ticket per la nuova data dello spettacolo. Ci scusiamo per i disagi connessi.