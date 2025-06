Tra un mese esatto Bande e Majorettes da Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Italia trasformeranno il centro di Cisternino in un palcoscenico perfetto per concerti ed esperienze internazionali uniche per la 27ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” in programma dal 24 al 27 luglio.

Quattro giorni di grande festa in musica, sotto la direzione artistica del Maestro Donato Semeraro, che vedranno protagonisti la Kleintje Pils dall’Olanda, la Banda Musicale “Fabrizio Caroso” di Sermoneta (LT), la Banda Municipal di Lleida dalla Spagna, il Corpo Bandistico “Il Pentagramma” di Vizzini (CT), la Grande Orchestra di Fiati di Zlìn e le Majorettes di Mohelnice dalla Repubblica Ceca oltre all’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” e la Junior Band AMC di Cisternino.

Come di consueto, si comincerà giovedì 24 con il “Prologue” inaugurale in piazza Garibaldi che vedrà protagonisti i padroni di casa: l’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino e la Junior Band AMC che apriranno il festival in un concerto congiunto alle ore 21:00.

Aria internazionale si respirerà con la opening cerimony di venerdì 25 luglio in via San Quirico, con la parata di bande e majorettes a ritmo di musica.

Non solo aria europea per la prima serata ma anche tanta Puglia, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra Associazione Musicale “Città di Cisternino”, Comitato Festa Patronale “Maria SS. del Pozzo e San Giovanni Battista” di Fasano ed il Comitato Giugno Fasanese “La Scamiciata”. Un accordo, volutamente denominato “Tradizioni Comuni”, che aggiunge valore al territorio ed unisce le forze di tre organizzatori di eventi storici della zona, sancendo una collaborazione che va oltre i campanilismi e punta a fare squadra, presentandosi così insieme alla Regione Puglia per ottenere il contributo destinato alle manifestazioni tradizionali.

Grazie a questo atto sottoscritto ad aprile, i protagonisti della Scamiciata fasanese saranno a Cisternino per la parata di venerdì 25 luglio aprendo insieme agli ospiti del festival i tre giorni di musica internazionale. Una presenza che segue la partecipazione dei musicisti dell’Associazione Musicale di Cisternino alla Festa Patronale di Fasano del 13 giugno scorso.

Il Festival proseguirà sabato 26 luglio con il Concerto di Gala alle 21:00 in Piazza Garibaldi in cui potranno esibirsi tutte le band del Festival prima di diffondere la propria musica nel centro della città domenica 27 luglio a partire dalle ore 21:00.

Nella stessa giornata, dopo il concerto di Mario Rosini della scorsa edizione, sul palco di piazza Garibaldi tornerà a cantare una voce straordinaria della musica italiana che sarà annunciata nei prossimi giorni, insieme ai protagonisti del concerto di venerdì 25 giugno in piazza Garibaldi insieme a tutti i dettagli della 27ª edizione del Festival.

Una grande festa in musica che renderà protagonista tutta la città, coinvolgendo ognuno nel clima che chi frequenta il Festival ha imparato a conoscere: festa, divertimento, coinvolgimento e scambio di culture musicali diverse.

Il tutto in una cornice tutta pugliese creata, oltre che dallo sfondo naturale di uno dei primi “Borghi più belli d’Italia”, con le installazioni artistiche della ditta di illuminazioni “Faniuolo” di Putignano.

Appuntamento a Cisternino dunque, dal 24 al 27 luglio, per la grande musica da tutta Europa.