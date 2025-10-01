La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore di Brindisi e nel corso di un’attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la notte del 28 settembre scorso ha arrestato un pregiudicato brindisino (classe 88) , e tre altamurani incensurati (rispettivamente di 19, 21 e 23 anni), per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente .

In particolare, il personale della Squadra Mobile, venuto a conoscenza che il brindisino potesse essere coinvolto in una presunta attività di spaccio, all’esito di un pedinamento ha effettuato un controllo sull’auto normalmente da lui utilizzata sulla quale viaggiava insieme ai tre giovani altamurani. Nell’immediatezza del controllo i quattro giovani palesavano un comportamento sospetto che ha indotto gli operatori di Polizia ad approfondire gli accertamenti procedendo ad una perquisizione veicolare e personale che ha sortito esito positivo in quanto sono state rinvenute, occultate all’interno di due borselli nella disponibilità dei giovani, ben 515 dosi corrispondenti a 14,1 grammi di cocaina, 89,1 grammi di ketamina e 95,6 grammi di ecstasy, oltre che n. 2 bilancini di precisione e n. 1 paio di forbici.

Alla luce di quanto rinvenuto, i quattro che viaggiavano a bordo dell’auto sono stati arrestati e, per come disposto dal pubblico ministero di turno, all’esito delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Brindisi in attesa dell’Udienza di convalida.