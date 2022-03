E’ stata pubblicata la terza opera editoriale di Aneta Marika Szyszkowska. Si tratta del libro “Cogli l’attimo”, un breve e intenso romanzo autobiografico, un viaggio introspettivo, scritto in terza persona. Un lavoro ricco di sofferenza e umanità ma che richiama a un inno alla vita, nonostante le difficoltà di una difficile esistenza. Vuoti interiori e dolorosi riempiti da coraggio e speranza. Nei capitoli è presente un grande desiderio di riscatto e di coraggio che ispirano a profonde riflessioni: “ Ho amato questo libro perché dentro c’è tutta me stessa. Ci sono gioie e dolori, vittorie e sconfitte. C’è un mondo che la maggior parte delle persone ignora” – racconta l’autrice – “Quel giorno mi sono detta “mi racconto senza veli” e senza veli è nato questo mio nuovo libro”. Aneta Marika Szyszkowska è una giovane poetessa, romana di nascita e teramana d’adozione, che ha usato i versi come strumento per raccontarsi in maniera umana e commovente. Ha pubblicato due libri di poesie “Un Angelo per caso” e “Due novembre e poco più” per Artemia Nova Editrice. Tutti i volumi si presentano come una lunga espressione di una emotività privata dove l’autrice descrive se stessa, la sua vita e il rapporto con gli altri. Si ispira alla sua vita, alle persone vicine, al dolore, alla speranza, alla fiducia. Nei suoi lavori editoriali, ogni parola, ogni espressione è importante per comprendere la profondità e la bellezza interiore di un’artista dotata di grande sensibilità. “Cogli l’attimo” di Aneta Marika Szyszkowska è un percorso di rinascita, la cui lettura è consigliata a tutti, ma soprattutto ai giovani per il suo valore pedagogico.