Lunedì 24 novembre, il Collettivo fotografico Polaroads Aps ed il Polo BiblioMuseale di Brindisi ospitano il fotogiornalista Max Frigione, nel foyer del MediaPorto.

Durante l’incontro, ad ingresso libero (ore 18:00), il fotografo ci racconterà il suo percorso professionale di giornalismo tra cronaca, attualità e sport.

Massimiliano Frigione nasce a Brindisi nel 1966. Del 1988 la sua prima foto pubblicata sulla nota rivista Reflex, all’interno di un percorso che a breve lo porterà a dedicarsi professionalmente alla fotografia. Entrato nell’ordine dei giornalisti nel 1996, Frigione è fotogiornalista con “Il Nuovo Quotidiano di Puglia”, documentando passaggi significativi della storia territoriale, dalla cronaca allo sport, dalla cultura alla politica.

L’evento si inserisce all’interno degli incontri “Percorsi ed esperienze di vita professionale nella fotografia” che intende approfondire la conoscenza di professionisti del territorio, e che segue gli incontri con Marco Falcone e Vincenzo e Damiano Tasco.

Il Collettivo Fotografico Polaroads Aps promuove la conoscenza e l’utilizzo linguistico della fotografia con una visione e un approccio progettuale completo. L’incontro al Mediaporto è frutto dei patti di collaborazione posti in essere con il Polo Biblio Museale.