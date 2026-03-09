Si avvia alla conclusione la campagna referendaria promossa dal Comitato Giusto Dire No Brindisi, che negli ultimi mesi ha visto magistrati e cittadini confrontarsi in un intenso percorso di dialogo pubblico per difendere le ragioni della contrarietà alla riforma costituzionale della giustizia targata Meloni-Nordio. Sono stati quasi cento gli incontri organizzati sul territorio, occasioni di approfondimento e partecipazione che hanno coinvolto associazioni, professionisti e comunità locali.

Per fare il punto su questo percorso e offrire un ulteriore momento di riflessione collettiva, il Comitato organizza l’iniziativa “Perché NO”, in programma sabato 14 marzo, alle ore 17:30, presso la Sala Conferenze dell’Autorità Portuale di Brindisi.

L’incontro sarà moderato da Simone Orazio, magistrato, coordinatore del Comitato Giusto Dire No Brindisi, e dalla giornalista di Antenna Sud Maria Teresa Carrozzo.

Interverranno Roberto Carrelli Palombi, Presidente della Corte d’Appello di Lecce, Ludovico Vaccaro, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce, Mitja Gialuz, professore ordinario di Diritto Processuale Penale presso l’Università di Genova e l’onorevole Beppe Giulietti, giornalista, portavoce e fondatore dell’associazione Articolo21, nata per difendere il principio della libertà di manifestazione del pensiero.

Il Comitato Giusto Dire No Brindisi dà dunque appuntamento a tutti i cittadini che vorranno partecipare per ascoltare gli illustri relatori e prendere parte a un importante momento di sintesi e di confronto sui temi al centro della consultazione referendaria.

Inoltre, coordinatore e direttivo colgono l’occasione per ringraziare i comitati civici e i rappresentanti dell’avvocatura per la proficua collaborazione di questi mesi, che ha consentito di costruire una rete di confronto diffusa e partecipata su tutto il territorio.