Lunedì 8 febbraio sarà riattivato il servizio di mensa scolastica per tutti gli Istituti Comprensivi, ad eccezione di Centro e Santa Chiara per ragioni organizzative interne.

Si precisa che, per consentire il pieno rispetto delle norme sanitarie, al momento sarà possibile utilizzare solo materiali monouso.

In ottemperanza alla direttiva regionale, l’attività della Commissione Mensa resta sospesa perchè comporterebbe l’accesso di persone esterne ai locali scolastici.

La società Serenissima, che svolge il servizio, ha assicurato che tutti i dipendenti sono dotati dei dispositivi di protezione individuali e che sarà svolto lo screening del personale al fine di garantire che il servizio sia svolto nel rispetto di tutte le normative anti Covid.