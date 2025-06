Prende il via a Brindisi l’attesa opera di riqualificazione urbanistica PNRR “Cerniera di mobilità” in via Tor Pisana. Questo rappresenta un investimento strategico per la città, pronto a trasformare e rivitalizzare aree chiave grazie a un approccio integrato che privilegia accessibilità, sviluppo commerciale e mobilità sostenibile. I lavori prevedono una durata di 18 mesi.

Il Sindaco Marchionna si è dichiarato soddisfatto del progetto, sottolineando che Brindisi è oggetto di attenzione nazionale da parte di Confcommercio. La Confederazione, infatti, riconosce l’intervento come un esempio di sviluppo per la mobilità sostenibile e ha scelto Brindisi (unica città al Sud), insieme a Livorno e Genova, come modello di buone prassi per il miglioramento della vivibilità cittadina. “Di fatto,” ha aggiunto il Sindaco, “cambierà il volto della città, che sarà in grado di offrire un vero e proprio parcheggio di scambio.”

Il fulcro del progetto è la riconfigurazione funzionale del sottopassaggio, che diventerà pienamente accessibile a tutta la comunità grazie all’installazione di una coppia di ascensori, eliminando così le barriere architettoniche esistenti.

Un obiettivo primario dell’intervento è dare nuovo impulso al commercio nel centro città. La creazione di oltre 360 stalli auto nelle immediate vicinanze del centro offrirà ai cittadini una maggiore comodità per accedere ai negozi e alle attività, favorendo i flussi di frequentazione dell’area.

La mobilità dolce è un altro pilastro del progetto. Sono previsti interventi di ridefinizione delle rotatorie esistenti all’intersezione con via Appia e viale Commenda per favorire la fruibilità ciclabile. Inoltre, saranno introdotte un’area Rent Car-Bike Sharing e un terminal bus, promuovendo l’intermodalità e riducendo l’uso dell’auto.

L’iniziativa, supportata tecnicamente e amministrativamente da Ferservizi (Gruppo FS), si inserisce nel solco dei precedenti protocolli d’Intesa sottoscritti tra il Gruppo FS e il Comune di Brindisi, testimoniando una collaborazione consolidata per lo sviluppo del territorio.

Questo ambizioso intervento è reso possibile grazie al finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del Next Generation EU – PNRR e del Ministero dell’Interno, in qualità di soggetto titolare dell’investimento M5C2I2.1 – “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”. Nello specifico, l’intervento PNRR “Cerniera di mobilità (parcheggio di scambio) in via Tor Pisana (area ex scalo merci RFI)” ed è finanziato per un importo complessivo di € 10.100.000,00.

Questo progetto non solo mira a migliorare l’infrastruttura urbana, ma si propone di creare un ambiente più inclusivo, vivibile e dinamico per tutti i cittadini di Brindisi.