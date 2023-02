Cinquantamila euro: a tanto ammonta la cifra che verrà donata alla Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Perrino di Brindisi. È questo il risultato di una raccolta di fondi lanciata dalla catena di supermercati Conad Adriatico, che ogni anno propone ai suoi clienti l’invito ad aderire ad iniziative benefiche.

La campagna, estesa a tutta la Puglia, ha avuto inizio il 31 ottobre 2022 e si è conclusa l’11 dicembre. Ai consumatori che raggiungevano 15 euro di spesa è stata offerta la possibilità di acquistare a prezzo simbolico un simpatico gufo in plastica riciclata; per ognuno dei piccoli gufi sono stati accantonati 50 centesimi.

Il successo dell’iniziativa ha superato persino le aspettative degli organizzatori; i responsabili marketing di Conad infatti avevano previsto di raggiungere una somma fra i 25 mila ed i 30 mila euro.

L’assegno verrà consegnato il prossimo 9 febbraio alle 15 nel corso di una cerimonia ospitata nell’atrio del reparto.

“Ringrazio i promotori – ha dichiarato Lorenzo Quartulli, direttore dell’Unità Operativa complessa di Neonatologia del Perrino – e soprattutto ringrazio tutti coloro che hanno deciso di contribuire alla donazione: fra costoro, anche il personale del nostro reparto, che ha aderito con entusiasmo. Con questo contributo riusciremo a rinnovare la nostra dotazione strumentale. Richiederemo l’acquisto di due nuovissime isole neonatali, macchinari multifunzione da collocare in sala parto e in sala operatoria utilizzabili per la prima assistenza dei neonati alla nascita”.

Un ringraziamento a Conad Adriatico e ai consumatori pugliesi viene anche dal direttore generale della Asl, Flavio Maria Roseto: “la grande adesione all’iniziativa – ha commentato – ci permetterà di migliorare il servizio a vantaggio dei cittadini”.

