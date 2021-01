Il Distretto 73 Puglia-Basilicata del Serra International Italia e la Fondazione Italiana Beato Junipero Serra del Serra International Italia – associazione laicale che si impegna nel favorire e sostenere le vocazioni al sacerdozio ed alla vita consacrata – bandiscono la prima edizione del concorso fotografico #GuardoSenzaFiltri sul tema “L’altro oltre la paura. La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi”. Del Distretto 73 fa parte anche il Serra Club Brindisi (presidente pro-tempore Renato Rubino).

Il Contest è finalizzato a promuovere la cultura dell’incontro contro ogni forma di isolamento. Papa Francesco, attraverso la sua nuova lettera enciclica “Fratelli tutti”, ci riporta quanto già affermato in un incontro del 2013: «L’isolamento e la chiusura in se stessi o nei propri interessi non sono mai la via per ridare speranza e operare un rinnovamento, ma è la vicinanza, è la cultura dell’incontro. L’isolamento, no; vicinanza, sì. Cultura dello scontro, no; cultura dell’incontro, sì».

Il Contest è aperto incondizionatamente a tutti i cittadini, a prescindere dall’età (è istituito un premio speciale per gli under 21) e dalla residenza anagrafica. Ogni partecipante, attraverso la fotografia, racconterà di un incontro, di uno sguardo, di un vissuto legati al periodo della pandemia da cui sia scaturita un’emozione che faccia riflettere contro ogni forma di isolamento, o dalla quale emergano il coraggio e la sfida della ripartenza.

Per partecipare occorre inviare n. 1 foto + il modulo di iscrizione, entro il 28 febbraio 2021, ad uno dei seguenti club, a scelta

concorso.altamura.serra@gmail.com brindisi.concorso.serra@gmail.com cerignola.concorso.serra@gmail.com luceratroia.concorso.serra@gmail.com matera.concorso.serra@gmail.com potenza.concorso.serra@gmail.com taranto.concorso.serra@gmail.com

Sono ammesse immagini b/n e/o a colori. I file delle foto potranno essere spedite esclusivamente via e-mail, anche tramite wetransfer.com ad uno degli indirizzi e-mail riportati unitamente alla scheda di partecipazione; – I file non accompagnati dalla scheda di partecipazione, integralmente compilata e firmata, non sono ammessi al concorso; – I file delle foto dovranno pervenire in formato jpeg; – Il file della foto dovrà essere denominati con nome e cognome dell’autore; – Non sono ammesse opere realizzate al computer; – Ogni concorrente può presentare al massimo 1 immagine per mail; – Sulle immagini non deve essere indicato né l’autore né altro segno, pena esclusione.

Il concorso prevede due fasi:

– a livello locale, gestita dai singoli Serra Club che fanno parte del Distretto n. 73 Puglia-Basilicata: Altamura-Gravina-Acquaviva, Brindisi-Ostuni, Cerignola-Ascoli Satriano, Lucera-Troia, Matera-Irsina, Potenza e Taranto. Nel periodo intercorrente dal 1 marzo al 30 aprile, ogni club si riunirà per scegliere cinque foto più altre cinque per la sezione under 21, ritenute più belle da ogni punta di vista e le invierà alla segreteria distrettuale entro e non oltre il 2 maggio 2021.

– a livello distrettuale curata da apposita Commissione che valuterà, a suo insindacabile giudizio, le immagini già selezionate dai singoli Club e proclamerà il vincitore entro e non oltre il 30.05.2021, salvo proroghe approvate dal Direttivo distrettuale. La Commissione Distrettuale sarà presieduta da Patrizia Rossi, Presidente della Biblioteca Nazionale San Junipero Serra ed esperta di fotografia, e da tre illustrissimi componenti: Enrico Mori (Presidente in carica del Serra International Italia) e Paola Poli (Presidente Eletto del Serra International Italia), e per la sezione under 21 anche dal Presidente della Fondazione Italiana Beato Junipero Serra, Marco Crovara.

Il modulo di iscrizione e la fotografia dovranno pervenire via e-mail entro il 28 febbraio 2021, ad uno dei Club indicati nel punto 2, a scelta del partecipante. Il 1° premio per gli Over 21 è un assegno, rilasciato dal Distretto 73, di Euro 300,00. Il 1° premio per gli Under 21 è un assegno, rilasciato dalla FIBJS, di Euro 300,00

Per maggiori informazioni sul bando e per scaricare il modulo di iscrizione consultare il sito www.serraclubitalia.it