L’atteso quadro normativo per l’applicazione delle misure introdotte dal Decreto “Rilancio” è stato completato e ora siamo nella fase pienamente operativa della importante misura del Superbonus 110%.

In questo momento, in cui regna ancora parecchia confusione, è fondamentale per le imprese ricevere informazioni certe e aggiornate circa le opportunità introdotte dalle nuove disposizioni.

A tal fine l’UPSA Confartigianato Bari-Brindisi organizza un seminario di approfondimento in diretta streaming dedicato al Superbonus 110% che si terrà il giorno 17 settembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

All’incontro, nel quale si forniranno approfondimenti tecnici sulla cessione del credito e le modalità operative per attivare questa procedura, parteciperanno Harley & Dikkinson, Eni Gas e Luce e BCC di Bari.

Gli imprenditori interessati potranno contattare il Direttore della Confartigianato di Brindisi al cellulare 328.8519445 o inviare una mail a teodoropiscopiello@gmail.com, dovranno indicare i propri dati personali e della loro azienda, una mail ed un recapito telefonico, riceveranno un link e le istruzioni per partecipare al seminario.

Confartigianato Brindisi