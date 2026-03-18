I quadri dirigenti di Confcommercio Brindisi hanno incontrato, presso la sede provinciale di Via Sabin, l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Brindisi Giuseppe De Maria.

Si è trattato di un utile momento di confronto, anche alla luce delle numerose problematiche attinenti alle attività degli imprenditori del commercio, del turismo e delle professioni della città di Brindisi, a partire dalla gestione del traffico e dei parcheggi e dalle iniziative di marketing territoriale che dovranno essere messe in campo per generare una ripresa economica del territorio brindisino.

L’Assessore De Maria ha ringraziato Confcommercio Brindisi per l’invito ed ha garantito il pieno coinvolgimento delle associazioni di categoria nelle scelte riguardanti i settori di propria competenza. Le parti si sono date appuntamento nelle prossime settimane per approfondire le tematiche più urgenti e per programmare attività legate alla prossima stagione estiva.

La delegazione di Confcommercio Brindisi era guidata dal Presidente Gianni Corciulo.