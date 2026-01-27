Nelle sale di Palazzo Savino, a Mesagne, si è svolta l’assemblea dei soci della delegazione di Mesagne di Confcommercio.

Erano presenti il Presidente Gianni Corciulo, i Vice Presidenti Cristina Cuppone e Giulio Corciulo, la componente di Giunta di Confcommercio Brindisi con delega ai rapporti con la Regione Mariella Iaia, la Vice presidente nazionale dei Giovani di Confcommercio Gloria Maria Zurlo, il Direttore Cosimo Consales e la funzionaria addetta alle delegazioni Sandra Valente.

Il Presidente Corciulo ha illustrato l’attività svolta fino a questo momento da Confcommercio Brindisi ed i programmi per il 2026, sottolineando l’importanza di potenziare il ruolo delle delegazioni cittadine.

Il Direttore Consales, invece, si è soffermato sui programmi che Confcommercio intende realizzare nella città di Mesagne, a partire dal ruolo di coordinamento che ha assunto nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio “Castrum Medianum”, anche attraverso un aggiornamento del Documento strategico del Commercio che è stato affidato al dott. Stefano Calderari.

Un ruolo di primo piano, nel contesto cittadino di Mesagne, che è stato sottolineato, negli interventi, anche da Maria Rosaria Iaia e da Cristina Cuppone.

Al termine del dibattito si è proceduto per acclamazione con il rinnovo degli organismi dirigenti.

Pertanto, sono risultati eletti:

Cristina Cuppone (ottica) – Presidente

Stefano Calderari (professionista) – componente Direttivo

Cosimo Stefano Dipietrangelo (ristoratore) – componente Direttivo

Ursula Emiliano (servizi alla persona) – componente Direttivo

Maria Rosaria Iaia (settore sanità) – componente Direttivo

Sara Longobardi (psicologa) – componente Direttivo

Mario Montanaro (settore servizi) – componente Direttivo

Federica Montesardi (welfare) – componente Direttivo

Jole Silla (settore moda) – componente Direttivo

Luca Vece (settore extralberghiero) – componente Direttivo

Gloria Maria Zurlo (servizi alle imprese) – componente Direttivo