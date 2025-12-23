Confesercenti Brindisi rivolge a tutti gli esercenti, ai collaboratori, alle istituzioni e alla cittadinanza i più sinceri auguri di un sereno Natale e di un 2026 ricco di nuove opportunità, progetti e soddisfazioni. Un anno che si chiude con risultati importanti

Nei giorni scorsi il presidente provinciale Michele Piccirillo e il direttore Antonio D’Amore hanno incontrato dipendenti, collaboratori e una rappresentanza di esercenti iscritti per condividere un momento di auguri e riflessione sul lavoro svolto nel corso dell’anno. Il 2025 ha visto la realizzazione di numerose iniziative che hanno rafforzato la presenza dell’Associazione sul territorio, grazie alle molteplici azioni a sostegno del commercio e del turismo locale.

«Sono stati anni impegnativi – hanno dichiarato Michele Piccirillo e Antonio D’amore– ma ricchi di risultati, visibilità e gratificazioni. Registriamo con soddisfazione un aumento della qualità dei servizi offerti e una continua crescita degli iscritti».

Le novità del 2026: Il nuovo anno si aprirà con progetti di grande rilievo per la comunità economica e turistica brindisina. Sono infatti partiti i lavori di completamento del Centro multifunzionale a servizio degli esercenti e dei visitatori del Parco del Serrone, un’iniziativa sviluppata insieme ad altre associazioni che pone il mare come elemento identitario e punto di partenza, ma che guarda anche al recupero degli spazi pubblici, alla rigenerazione urbana e alla creazione di nuove opportunità per un turismo sostenibile. Un progetto innovativo, unico nel suo genere in Italia. A marzo Brindisi ospiterà inoltre la prima edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero – BTE Puglia, un appuntamento di rilievo regionale che rafforza il ruolo del territorio nel panorama turistico. «Il 2026 sarà un anno decisivo – hanno affermato D’Amore e Piccirillo – con iniziative che rafforzeranno ulteriormente il ruolo di Confesercenti e offriranno nuove opportunità agli operatori del territorio».

Gli auguri alla comunità: Confesercenti Brindisi rinnova a tutti gli esercenti, alle famiglie e alla cittadinanza gli auguri di un sereno Natale e di un felice 2026, con l’impegno di continuare a lavorare per la crescita economica, sociale e culturale del territorio.