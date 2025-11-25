La Confesercenti della provincia di Brindisi esprime le più vive congratulazioni a tutti i neo consiglieri regionali del territorio provinciale e conferma la propria disponibilità a collaborare con tutti i rappresentanti brindisini eletti affinché questa nuova fase politica possa tradursi in azioni concrete a favore degli esercenti e dei commercianti e che le risorse destinate allo sviluppo socio- economico della Puglia possano essere pienamente valorizzate.

In particolare, scorrendo i dati numerici, Confesercenti esprime le più sincere congratulazioni all’on. Toni Matarrelli per il brillante risultato conseguito in questa tornata elettorale che lo ha visto raccogliere 24.499 preferenze, attestandosi tra i candidati più votati dell’intera regione.

Il successo personale dell’on. Matarrelli rappresenta un riconoscimento tangibile della fiducia che il territorio ripone nella sua esperienza amministrativa e nella sua capacità di affrontare con concretezza le sfide socio-economiche e infrastrutturali che interessano la nostra comunità.

Già nel corso dell’incontro svoltosi presso la nostra sede di via Rubini, a Brindisi, l’on. Matarrelli aveva sottolineato l’importanza di porre le attività produttive al centro dell’attenzione delle istituzioni, favorendo percorsi di semplificazione burocratica e di sostegno agli investimenti.

L’ampio consenso ottenuto conferma, tra le altre peculiarità, la validità di tali proposte e la necessità di un impegno costante per il rilancio del commercio e dell’imprenditoria locale.

Con l’augurio di buon lavoro, rinnoviamo ai neoconsiglieri le nostre congratulazioni e la certezza di un dialogo istituzionale costruttivo e continuo, nell’interesse della comunità brindisina e pugliese.