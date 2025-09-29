Martedì 30 settembre 2025, nella suggestiva cornice del Castello Alfonsino–Aragonese (Forte a Mare) di Brindisi, si terrà l’Assemblea Generale di Confindustria Brindisi. L’appuntamento, che segnerà il rinnovo della presidenza, si svolgerà inizialmente in forma privata: i soci saranno chiamati ad eleggere, a scrutinio segreto, il nuovo presidente dell’associazione. E’ comunque già noto che la scelta degli industriali brindisini cadrà su Giuseppe Danese, volto noto della nautica nazionale ed internazionale.

Con questa Assemblea giunge a termine il mandato pro tempore di Gabriele Lippolis, imprenditore ostunese che ha guidato Confindustria Brindisi negli ultimi anni. In vista della conclusione del suo percorso, il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha voluto esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale, un ringraziamento sentito al presidente uscente.

“Il percorso di Gabriele Lippolis – ha dichiarato Pomes – ha rappresentato un punto di riferimento importante per il mondo imprenditoriale e per lo sviluppo del territorio. Come amministrazione vogliamo riconoscere la dedizione, la visione e la capacità di rappresentare la provincia di Brindisi e la Puglia con autorevolezza e passione. Siamo certi che continuerà a portare il suo contributo prezioso come imprenditore e come cittadino impegnato nella crescita della nostra comunità”.