September 29, 2025
Set 29, 2025    Posted by    news 0

Martedì 30 settembre 2025, nella suggestiva cornice del Castello Alfonsino–Aragonese (Forte a Mare) di Brindisi, si terrà l’Assemblea Generale di Confindustria Brindisi. L’appuntamento, che segnerà il rinnovo della presidenza, si svolgerà inizialmente in forma privata: i soci saranno chiamati ad eleggere, a scrutinio segreto, il nuovo presidente dell’associazione. E’ comunque già noto che la scelta degli industriali brindisini cadrà su Giuseppe Danese, volto noto della nautica nazionale ed internazionale.

Con questa Assemblea giunge a termine il mandato pro tempore di Gabriele Lippolis, imprenditore ostunese che ha guidato Confindustria Brindisi negli ultimi anni. In vista della conclusione del suo percorso, il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha voluto esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale, un ringraziamento sentito al presidente uscente.

“Il percorso di Gabriele Lippolis – ha dichiarato Pomes – ha rappresentato un punto di riferimento importante per il mondo imprenditoriale e per lo sviluppo del territorio. Come amministrazione vogliamo riconoscere la dedizione, la visione e la capacità di rappresentare la provincia di Brindisi e la Puglia con autorevolezza e passione. Siamo certi che continuerà a portare il suo contributo prezioso come imprenditore e come cittadino impegnato nella crescita della nostra comunità”.

Related Posts

Già partita l’attesa per il concerto di Claudio Baglioni al Parco Archeologico di Egnazia: appuntamento il 21 Agosto 2026

Appia Day: l’impegno di Accadueo e Masseria Masciullo con “L’Appia a cavallo”

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 42 annunci di lavoro e 79 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”

AQP: Lavori per migliorare il servizio. Possibili disagi a Cisternino, Oria e San Michele Salentino

Confartigianato organizza un evento sul verde urbano all’Ostello della Gioventù

La Polizia di Stato di Brindisi ha festeggiato oggi il suo patrono, San Michele Arcangelo

No Comments

Leave a Comment