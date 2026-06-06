Questa mattina, sabato 6 giugno 2026, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Congresso internazionale «Active Galactic Nuclei (AGN) XVI – A Sea of Discoveries», che si svolgerà a Brindisi dal 15 al 19 giugno 2026, è stata la dottoressa Francesca Panessa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, a presentare gli eventi collaterali al congresso, che coinvolgeranno l’intera cittadinanza. Sull’assunto che, nei giorni del congresso, «Brindisi si trasforma nella Città dell’Astrofisica», perché ci «si appresta a vivere una settimana straordinaria all’insegna della scienza e della scoperta», ecco che «si aprono le porte del cosmo alla cittadinanza con un programma di eventi divulgativi unici, progettati per emozionare e istruire un pubblico di ogni età».

Previsti, in particolare attività sulle seguenti tematiche: 1. “Lo Spazio… Atterra a Brindisi: Il Planetario”; 2. “Conferenza Pubblica del Prof. Roberto Maiolino”; 3. “Crazy Space: Viaggio Improvvisato nello Spazio”.

1. “Lo Spazio… Atterra a Brindisi: Il Planetario” –

Nei giorni 14, 15 e 16 Giugno 2026, un’esperienza sensoriale e immersiva senza precedenti attende i visitatori a Palazzo Granafei-Nervegna. L’ingresso è libero con accesso vietato ai minori di 5 anni, ma la prenotazione è obbligatoria online (attraverso i motori di ricerca digitando “agn 16 brindisi” si raggiunge il sito https://indico.ict.inaf.it/event/3375/ e nella colonna di sinistra ci si orienta attraverso gli “eventi divulgativi aperti alla cittadinanza”).

All’interno di un planetario itinerante, la scienza diventa spettacolo grazie a tre format narrativi differenziati:

● Regata Spaziale (ore 18:00): Un’avventura interstellare in formato cartone animato, dove tre equipaggi di giovani esploratori si sfidano in una gara mozzafiato oltre i confini del Sistema Solare, tra giganti gassosi e campi di asteroidi, per scoprire un “Regalo Speciale” nascosto nell’oscurità (consigliato 6-11 anni).

● Destinazione Sistema Solare (ore 19:00): Un tour guidato dalla voce di esperti, che porterà gli spettatori dalla superficie infuocata di Mercurio fino ai confini ghiacciati del cosmo, esplorando lune misteriose e tempeste giganti in un viaggio adatto a tutta la famiglia.

● Oltre Gli Occhi (ore 20:00 e 21:00): Un racconto epico, che attraversa 15.000 anni di storia dell’umanità. Dallo sguardo degli uomini primitivi fino alle immagini spettacolari dei moderni telescopi spaziali, per scoprire come abbiamo imparato a vedere l’invisibile.

2. “Conferenza Pubblica del Prof. Roberto Maiolino”

Martedì 16 giugno alle ore 18:30 (si raccomanda la massima puntualità), nella Sala Gino Strada a Palazzo Nervegna: “Come si sono formate le prime stelle e le prime galassie?” Per rispondere a queste domande fondamentali, Brindisi ospita il Prof. Roberto Maiolino, astrofisico di fama mondiale presso l’Università di Cambridge e membro della Royal Society. Grazie ai dati rivoluzionari del Telescopio Spaziale James Webb (JWST), il prof. Maiolino guiderà il pubblico attraverso le epoche cosmiche, osservando per la prima volta la “nascita” delle strutture primordiali emersione dall’oscurità dei tempi. Un’occasione rara per ascoltare dalla voce di un protagonista della missione JWST come si stanno riscrivendo i libri di storia del nostro Universo.

3. Crazy Space: Viaggio Improvvisato nello Spazio

L’appuntamento è per venerdì 19 giugno, ore 21, presso il Nuovo Teatro Verdi. Cosa succede quando la scienza incontra l’improvvisazione teatrale? La risposta è Crazy Space, la missione della navicella spaziale guidata dalla Capitana Rosetta Crazy e dal suo eccentrico equipaggio. Dopo aver sfuggito al buco nero al centro della Via Lattea, l’astronave approda sul misterioso pianeta FT-42. Qui l’equipaggio, supportato dalla divulgatrice scientifica Francesca Panessa, coinvolgerà direttamente il pubblico in un gioco di improvvisazione, che creerà situazioni distopiche, paradossali ed esilaranti. Uno spettacolo dove la precisione dei concetti astronomici si fonde con l’imprevedibilità del palco, rendendo ogni spettatore parte integrante della missione.

(Biglietto a prezzo simbolico di 1 euro; Biglietteria: Lun-Ven 11-13 e 17:30-19:30. Giorno spettacolo 11-13 e 19:30-21:00. Tel: 0831 562554).