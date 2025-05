Si svolgerà domenica 1° giugno 2025 l’edizione di Conoscersi in Regata, l’evento organizzato da GV3 – A Gonfie Vele Verso la Vita, in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi e il Circolo della Vela di Brindisi, giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione.

Tradizionalmente inserita nel programma della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, l’iniziativa rappresenta un importante momento di incontro e condivisione in mare. È un’occasione speciale rivolta a numerosi partecipanti provenienti da associazioni del territorio, che avranno la possibilità di vivere l’esperienza della vela in un contesto accogliente e privo di competizione.

Conoscersi in Regata nasce con l’intento di promuovere la cultura del mare e della vela, e nello stesso tempo favorire la creazione di legami attraverso relazioni autentiche, l’ascolto e la partecipazione. A bordo delle imbarcazioni, infatti, non si incrociano “mondi diversi”, ma storie di vita che trovano nel mare il luogo ideale per conoscersi, dialogare e costruire connessioni. Ogni barca diventa uno spazio aperto, dove il tempo condiviso assume un valore profondo e speciale.

Il numero degli iscritti continua a crescere giorno dopo giorno, e GV3 lancia un accorato appello: servono tante barche per permettere a tutti di vivere questa meravigliosa giornata in mare.

L’invito è rivolto, come ogni anno, a tutti gli armatori della città, in particolare ai soci dei circoli nautici partner, che solitamente accolgono i partecipanti a bordo con disponibilità e affetto. Nell’edizione 2024, infatti, sono state 31 le imbarcazioni che hanno ospitato 133 persone provenienti da 13 associazioni e comunità della Puglia. Naturalmente, l’invito si estende anche agli armatori che, in occasione della regata Brindisi-Corfù, si troveranno in città.

Programma Domenica 1 Giugno 2025:

• 08:30 – Accoglienza delle associazioni e registrazione dei partecipanti presso la segreteria

• 09:00 – Arrivo delle imbarcazioni e ormeggio assistito in banchina sul Lungomare Regina Margherita

• 09:30 – Briefing, imbarco dei partecipanti e disormeggio

• 10:30 – Partenza della veleggiata dal porto esterno

• 13:00 – Premiazione

• 13:30 – Buffet riservato ai partecipanti

Per aderire o ricevere informazioni sull’iniziativa: info@gv3.org – 345-0958809