Nel corso della Conferenza dei Capigruppo tenutasi in data 7.1.2026, i Consiglieri Comunali di opposizione Diego Rachiero, Francesco Cannalire, Riccardo Rossi, Roberto Fusco, Alessio Carbonella, Alessandro Antonino, Denise Aggiano, Giampaolo D’Onofrio e Pierpaolo Strippoli hanno presentato la richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale di Brindisi.

In una nota stampa i consiglieri precisano che “la richiesta è finalizzata alla discussione di una mozione – pure protocollata in data odierna dai medesimi Consiglieri di minoranza, ma aperta al confronto con tutto il Consiglio Comunale – relativa alle iniziative urgenti da assumere a seguito della cessazione definitiva della centrale ENEL “Federico II” di Cerano.

In un clima di estrema incertezza e di generale immobilismo – aggiungono – riteniamo che il Comune di Brindisi, non possa continuare ad attendere vanamente soluzioni calate dall’alto, ma debba assumere un ruolo da protagonista e una posizione decisa, facendosi voce di tutto il territorio”.

Di seguito il testo integrale della richiesta di convocazione e della mozione sottoposta all’attenzione del consesso.

Al Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi

SEDE

Al Sindaco del Comune di Brindisi

SEDE

e p.c.

Al Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale in via straordinaria ex art. 33, comma 2, dello Statuto del Comune di Brindisi

I sottoscritti Consiglieri Comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 2, dello Statuto del Comune di Brindisi,

CHIEDONO

la convocazione in via straordinaria e urgente del Consiglio Comunale di Brindisi, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

“Mozione consiliare avente ad oggetto:

Iniziative urgenti del Comune di Brindisi a seguito della cessazione definitiva della centrale ENEL ‘Federico II’ di Cerano – Tutela dell’occupazione, dell’ambiente e della salute pubblica. Attivazione degli obblighi di smantellamento, bonifica e ripristino ambientale.”

Certi di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Brindisi, lì 7.1.2026

I Consiglieri Comunali richiedenti

Diego Rachiero Francesco Cannalire Riccardo Rossi Roberto Fusco, Alessio Carbonella Alessandro Antonino Denise Aggiano Giampaolo D’Onofrio, Pierpaolo Strippoli

—————————————————————————————————

Al Presidente del Consiglio Comunale

Gabriele Antonino

Sede

e p.c. Al Sindaco di Brindisi

Giuseppe Marchionna

Sede

Brindisi 7 gennaio 2026

MOZIONE CONSILIARE

Oggetto: Iniziative urgenti del Comune di Brindisi a seguito della cessazione definitiva della centrale ENEL “Federico II” di Cerano – Tutela dell’occupazione, dell’ambiente e della salute pubblica. Attivazione degli obblighi di smantellamento, bonifica e ripristino ambientale.

Il Consiglio comunale di Brindisi,

premesso che

• la cessazione definitiva dell’attività della centrale termoelettrica ENEL “Federico II” di Cerano rappresenta un passaggio storico e irreversibile per la città di Brindisi, con effetti profondi sul tessuto economico, sociale e ambientale del territorio;

• per decenni il territorio brindisino ha sostenuto un rilevante carico ambientale e sanitario, contribuendo in modo determinante alla produzione energetica nazionale e ai profitti del gestore dell’impianto;

• la chiusura dell’impianto, in assenza di un cronoprogramma certo e vincolante, espone la città al rischio di totale abbandono industriale, con gravi ricadute occupazionali, in particolare per i lavoratori diretti e dell’indotto;

• l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell’impianto risulta scaduta, con conseguente venir meno del presupposto giuridico per il mantenimento delle strutture industriali nelle condizioni attuali;

considerato che

• la normativa ambientale vigente, in particolare il D.Lgs. 152/2006, impone al gestore dell’impianto precisi obblighi in materia di messa in sicurezza, smantellamento delle infrastrutture e bonifica dei siti potenzialmente contaminati, i cui costi dovranno gravare integralmente sul soggetto responsabile, senza possibilità di trasferirli sulla collettività;

• la fase di dismissione dell’impianto può e deve costituire un’opportunità di transizione occupazionale, attraverso l’attivazione di percorsi di lavoro connessi alle attività di smantellamento, bonifica e riconversione;

• le sole interlocuzioni istituzionali e le dichiarazioni di solidarietà non risultano più sufficienti se non accompagnate da atti amministrativi chiari, vincolanti e tempestivi;

rilevato che

• la concessione relativa alla banchina di Costa Morena, funzionale alle attività di approvvigionamento del carbone, è giunta a scadenza e richiede il ripristino ambientale e la restituzione dell’area alla piena fruibilità pubblica e portuale;

• il Sindaco, quale autorità sanitaria e ambientale locale, è titolare di poteri ordinatori a tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della sicurezza del territorio;

• il Comune di Brindisi è chiamato ad esercitare un ruolo attivo di indirizzo e controllo, a difesa dell’interesse collettivo e della dignità del territorio;

per quanto premesso, considerato e rilevato

impegna

il Sindaco di Brindisi e la Giunta Comunale:

1. a verificare formalmente la cessazione definitiva dell’attività produttiva della centrale ENEL “Federico II” e gli effetti giuridici derivanti dalla scadenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

2. ad attivare senza ulteriori ritardi – alla luce di quanto previsto dal PNIEC e dall’AIA al 31.12.2025 – tutti i procedimenti amministrativi necessari, inclusa la formale messa in mora del gestore, affinché ENEL avvii immediatamente le operazioni di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica integrale del sito industriale e delle aree connesse;

3. ad adottare, ove ne ricorrano i presupposti, ogni altro strumento previsto dall’ordinamento a tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della sicurezza del territorio;

4. ad intensificare con cadenza mensile il coordinamento istituzionale del tavolo per la decarbonizzazione con il Governo, la Regione Puglia e gli enti competenti, al fine di assicurare una transizione governata, con risorse certe, tempi definiti e interventi immediatamente cantierabili;

5. a convocare la task force regionale alla presenza dei rappresentanti ENEL e delle sigle sindacali, al fine di redigere la lista di tutta la platea dei lavoratori dell’indotto da ricollocare in seno a tutte le iniziative di ENEL volte alla riconversione del sito e nelle imprese che hanno già espresso manifestazione di interesse al bando promosso dal MIMIT;

6. a vigilare sul rilascio, sul ripristino ambientale e sulla riqualificazione della banchina di Costa Morena, assicurando la rimozione di tutte le infrastrutture non più funzionali e la restituzione delle aree alla collettività;

7. a riferire periodicamente, con cadenza almeno mensile, alla Conferenza dei Capigruppo, con la presenza dei rappresentanti di ENEL, sullo stato di avanzamento delle interlocuzioni, degli atti adottati e delle attività in corso, nonché sulle attività connesse alla Zona Franca Doganale in capo a ENEL Logistic.

I consiglieri comunali

Diego Rachiero Francesco Cannalire Riccardo Rossi Roberto Fusco

Alessio Carbonella Alessandro Antonino Denise Aggiano Giampaolo D’Onofrio

Pierpaolo Strippoli