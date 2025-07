Dal 4 al 6 luglio, Versailles è diventata la capitale mondiale dell’arte in miniatura. Oltre 8.000 visitatori, 1.107 partecipanti da tutto il mondo e quasi cinquemila opere in concorso hanno animato la World Model Expo 2025, il più importante evento internazionale di modellismo. E tra i grandi protagonisti di questa edizione spicca il nome di Giampiero Consolandi, modellista brindisino premiato con l’oro nella categoria Master Aerei per un modello in scala 1/144 del Grumman S2-F Tracker in dotazione all’Aeronautica Militare Italiana.

Una vittoria che sa di consacrazione per un artista della miniatura che, dopo vent’anni di pausa, nel 2014 ha ripreso a coltivare con passione e rigore una disciplina che unisce precisione, memoria storica e sensibilità estetica. Negli anni, Consolandi ha partecipato a numerose mostre-concorso in tutta Italia, raccogliendo ampi consensi e riconoscimenti. Il salto internazionale arriva nel 2018, alla prestigiosa mostra di Mosonmagyaróvár in Ungheria, dove ottiene un oro e un argento. Tornerà lì anche nel 2023, aggiungendo un bronzo al suo palmarès.

Il successo a Versailles, però, ha un valore particolare: la World Model Expo è un evento che si tiene ogni tre anni e richiama il meglio del modellismo mondiale. In un contesto così competitivo – con 70 giudici internazionali e criteri di valutazione rigorosi che spaziano dalla coerenza storica alla finezza pittorica – il premio assegnato a Consolandi rappresenta un traguardo di assoluto prestigio, per lui e per la città di Brindisi.

Il suo Grumman Tracker – minuziosa riproduzione di un aereo antisommergibile entrato in servizio negli anni ’60 – si è distinto per la qualità tecnica, la cura del dettaglio e la fedeltà storica. Un’opera capace di restituire, in pochi centimetri, la forza evocativa di un’intera epoca.