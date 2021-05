“Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi (ASI) è un Ente pubblico economico composto dalle Amministrazioni Provinciali e Comunali di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana ed Ostuni che ha per oggetto sociale l’infrastrutturazione e la gestione dell’area produttiva industriale della città di Brindisi e della sua provincia.

Negli anni, l’Agenzia delle Entrate ha assoggettato l’Ente al pagamento di imposte per un valore di 3 milioni di euro per la realizzazione di interventi regolarmente attuati ed interamente rendicontati.

Contestualmente l’ASI, ha percorso la via di sistematici ricorsi amministrativi, vedendosi riconosciute alcune delle proprie ragioni. È giunto il momento che il Governo agisca attraverso un’urgente intervento chiarificatore e ove necessario, normativo.

Anche per questo, ieri ho presentato un’interrogazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ed al Ministro per lo Sviluppo Economico sollecitando la questione”. Lo dice il senatore Luigi Vitali.

Ufficio stampa Sen. Luigi Vitali