Tre arresti e cinque denunce tra Francavilla Fontana, Oria, Erchie e Villa Castelli. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi e condotto dalla Compagnia di Francavilla Fontana nelle aree della movida e nei principali luoghi di aggregazione giovanile.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, ha riguardato in particolare i reati contro il patrimonio e la persona, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le truffe, con un’attenzione specifica a quelle commesse ai danni degli anziani.

A Francavilla Fontana i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un uomo per evasione. Il soggetto, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, nei pressi di un bar del centro storico, senza alcuna autorizzazione. Un giovane è stato invece denunciato per sottrazione di cose sottoposte a sequestro dopo aver spostato e fatto perdere le tracce della propria autovettura, già sottoposta a sequestro amministrativo e destinataria di un provvedimento di confisca.

Sempre a Francavilla, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare nei confronti di una giovane donna che dovrà scontare una pena residua di otto mesi e dodici giorni per reati legati alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio commessi tra il 2019 e il 2020.

A Oria è stato arrestato un uomo raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Brindisi dopo la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, conseguente a ripetute violazioni delle prescrizioni imposte. Nella stessa città sono stati denunciati due uomini della provincia di Caserta accusati di una truffa online da 1.500 euro: avrebbero pubblicizzato la vendita di ricambi per auto mai consegnati, inducendo la vittima a effettuare il pagamento tramite bonifico.

Un’altra denuncia per truffa è scattata a Erchie nei confronti di una donna che, fingendosi un’agente della Polizia Postale, avrebbe convinto una persona a effettuare un bonifico di alcune centinaia di euro per saldare un presunto debito inesistente.

A Villa Castelli, infine, i controlli effettuati congiuntamente dai Carabinieri, dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi e dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Taranto hanno portato alla denuncia e alla sanzione amministrativa della titolare di un bar. Durante l’ispezione sono state accertate irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti, oltre a violazioni dei requisiti igienico-sanitari.

L’attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio che i Carabinieri stanno portando avanti sull’intera provincia di Brindisi per contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e rafforzare la sicurezza urbana.