Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Francavilla Fontana ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L’attività ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza urbana, allo spaccio di stupefacenti e alle truffe, specialmente quelle ai danni di anziani.

Nel corso del servizio:

· a Francavilla Fontana, i Carabinieri della locale Stazione hanno:

– arrestato una donna in esecuzione di un provvedimento di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, dovendo espiare la pena di un anno di reclusione per i reati di violenza o minaccia a P.U. e diffamazione commessi nel 2022 a Benevento;

– denunciato un commerciante di autoveicoli per il reato di ricettazione per aver messo in vendita un’autovettura del valore commerciale di circa 20.000,00 euro, di illecita provenienza, poiché riconducibile ai reati di appropriazione indebita e truffa commessi in un’altra regione italiana;

· a Oria, i Carabinieri della locale Stazione hanno:

arrestato un giovane in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, dovendo espiare la pena di 2 anni, 11 mesi e 4 giorni di reclusione e il pagamento di € 2.000,00 di multa per i reati di rapina aggravata e porto abusivo di armi in concorso, commessi in Oria e Torre Santa Susanna nel mese di novembre 2024;

denunciato per il reato di resistenza a P.U. un uomo che, in quel centro abitato, a bordo del suo motoveicolo, non ottemperava all’alt impostogli dal personale operante, riuscendo a sottrarsi al controllo dileguandosi per le vie vicine, nonostante l’inseguimento che ne scaturiva;

· a Villa Castelli, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, dovendo espiare la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti contro famigliari e conviventi e lesioni personali aggravate, commessi in Villa Castelli tra gli anni 2010 e 2020, nei confronti del figlio minore e della convivente che lo aveva denunciato;

· a Erchie, i Carabinieri della locale Stazione hanno:

– arrestato un uomo in esecuzione di provvedimento di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Lecce, dovendo espiare la pena di 3 anni di reclusione per i reati di maltrattamenti contro famigliari e conviventi, commessi a Parma tra il 2014 e il 2021, nei confronti del figlio minore e della compagna che lo aveva denunciato;

– denunciato 4 persone (tre uomini e una donna) per truffe aggravate, alcune delle quali perpetrate ai danni di anziani. Secondo quanto emerso, gli indagati avrebbero incassato pagamenti tramite bonifici istantanei per la vendita di macchinari agricoli mai effettivamente consegnati;

· a San Pancrazio Salentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno:

– arrestato un giovane in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, dovendo espiare la pena di 4 anni, 4 mesi e 6 giorni di reclusione per i reati di estorsione, spaccio di stupefacenti e maltrattamenti contro famigliari e conviventi, commessi in San Pancrazio Salentino tra il 2012 e il 2014;

– segnalato due giovani all’Autorità Amministrativa poiché trovati in possesso di marijuana per uso personale;

· a Torre Santa Susanna, i Carabinieri della locale Stazione hanno:

– denunciato un uomo per il reato di truffa poiché, dopo aver pubblicato su un noto sito online l’annuncio per la vendita di un’autovettura, mai concretizzatasi, induceva la vittima ad effettuare un bonifico istantaneo in suo favore;

– denunciato un giovane del luogo, già noto alle Forze di Polizia, per guida reiterata di un veicolo sprovvisto della patente di guida, poiché mai conseguita.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.