Nell’ambito della pianificata intensificazione dei controlli disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di San Vito dei Normanni ha svolto a Carovigno un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”.

L’attività ha interessato in particolare le zone della movida e i principali luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, rafforzare la sicurezza urbana e intervenire contro lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, i militari della Stazione Carabinieri di Carovigno hanno denunciato due giovani: il primo per aver esibito, durante un controllo alla circolazione stradale, una ricevuta sostitutiva della carta di circolazione risultata falsa; il secondo per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico mentre era alla guida della propria autovettura. In quest’ultimo caso la patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.

Sono stati inoltre disposti due fermi amministrativi della durata di 60 giorni, uno a carico di un quadriciclo e l’altro di un ciclomotore, entrambi condotti da minorenni che trasportavano un passeggero. Tre giovani, infine, sono stati segnalati all’autorità amministrativa perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, immediatamente sequestrate.

Nel complesso, durante l’operazione sono stati controllati 19 veicoli e identificate 41 persone; elevate 9 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e ritirata una patente di guida. I Carabinieri hanno anche effettuato il controllo di un esercizio pubblico, eseguito tre perquisizioni e verificato la posizione di 20 persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione.

Il servizio si inserisce nel più ampio e costante dispositivo di controllo del territorio messo in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi su tutta l’area provinciale, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.