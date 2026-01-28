January 28, 2026
Gen 28, 2026    Posted by    news

Nell’ambito della pianificata intensificazione dei controlli disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di San Vito dei Normanni ha svolto a Carovigno un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”.

L’attività ha interessato in particolare le zone della movida e i principali luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, rafforzare la sicurezza urbana e intervenire contro lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, i militari della Stazione Carabinieri di Carovigno hanno denunciato due giovani: il primo per aver esibito, durante un controllo alla circolazione stradale, una ricevuta sostitutiva della carta di circolazione risultata falsa; il secondo per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico mentre era alla guida della propria autovettura. In quest’ultimo caso la patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.

Sono stati inoltre disposti due fermi amministrativi della durata di 60 giorni, uno a carico di un quadriciclo e l’altro di un ciclomotore, entrambi condotti da minorenni che trasportavano un passeggero. Tre giovani, infine, sono stati segnalati all’autorità amministrativa perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, immediatamente sequestrate.

Nel complesso, durante l’operazione sono stati controllati 19 veicoli e identificate 41 persone; elevate 9 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e ritirata una patente di guida. I Carabinieri hanno anche effettuato il controllo di un esercizio pubblico, eseguito tre perquisizioni e verificato la posizione di 20 persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione.

Il servizio si inserisce nel più ampio e costante dispositivo di controllo del territorio messo in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi su tutta l’area provinciale, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.

Comments are closed.