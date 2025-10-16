Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di San Vito dei Normanni ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L’attività ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo prioritario di prevenire e contrastare la criminalità, con particolare attenzione alla sicurezza urbana e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio a Carovigno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno:

– denunciato in stato di libertà un uomo per guida sotto l’influenza dell’alcool poiché, alla guida della propria autovettura, sottoposto ad accertamento mediante etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,2 g/l. La patente di guida è stata ritirata ai fini della successiva sospensione e il veicolo affidato a terze persone;

– denunciato in stato di libertà un giovane per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari tossicologici, in quanto si avevano fondati motivi per ritenere che guidasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

– segnalato all’Autorità Amministrativa quattro giovani trovati in possesso di alcuni quantitativi di stupefacenti per uso personale che sono stati sottoposti a sequestro.

Complessivamente, nel corso del servizio sono stati:

– eseguiti 18 controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione ed eseguite 4 perquisizioni;

– controllati 12 veicoli, identificate 25 persone ed elevate 6 contravvenzioni al Codice della Strada;

– controllati 2 esercizi pubblici;

– sottoposti a fermo amministrativo 2 veicoli.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.