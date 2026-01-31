Prosegue l’azione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia Locale per contrastare l’abusivismo commerciale e tutelare i consumatori. Nei giorni scorsi, nel quartiere Commenda, in particolare nell’area un tempo destinata al mercato rionale poi trasferito in via San Domenico Savio, sono stati intensificati i controlli da parte del Comando Provinciale della Gdf di Brindisi e della Polizia Locale.

L’operazione, finalizzata al contrasto della concorrenza sleale e alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali, ha portato alla scoperta di numerose irregolarità.

Nel corso delle verifiche sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 600 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli e 25 chilogrammi di prodotto ittico. Il pesce, risultato privo dei requisiti igienico-sanitari, è stato distrutto su disposizione dell’Autorità sanitaria competente, mentre la frutta e la verdura, dopo gli accertamenti di rito, sono state devolute ad enti caritatevoli.

Le violazioni contestate prevedono una sanzione di 5.000 euro per ciascun operatore economico, oltre alla sanzione accessoria del sequestro ai fini della confisca. È emerso inoltre che i soggetti controllati, dediti al commercio su area pubblica, non avevano installato il misuratore fiscale.

Agli operatori è stata inoltre contestata, dagli ispettori sanitari della Asl intervenuti congiuntamente alle forze di polizia, la violazione delle norme in materia di sicurezza alimentare per il prodotto ittico, con una ulteriore sanzione di 1.500 euro.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, in sinergia con gli enti locali, a tutela degli operatori onesti e della salute dei cittadini.