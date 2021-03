Riparte completamente rinnovato l’ipercoop di Brindisi all’interno del Centro commerciale Le Colonne, grazie all’impegno di Coop Alleanza 3.0: il punto vendita che rappresenta un presidio storico per la Cooperativa servirà gli oltre 15.500 soci del capoluogo e i consumatori in modo più completo e moderno. I lavori di ristrutturazione, iniziati a metà gennaio 2021, sono stati realizzati a negozio aperto; per il restyling Coop Alleanza 3.0 ha impiegato 1,5 milioni di euro e sono oltre 100 i lavoratori in forza all’ipercoop di Brindisi.

Il nuovo ipercoop: una spesa più facile a misura di soci e consumatori

Le novità per tutti i soci e consumatori iniziano con il nuovo Punto di Ascolto – con i nuovi terminali “Salvatempo” – e di Assistenza postvendita completamente rinnovati e con il nuovo Ufficio Prestito sociale che presenta un ufficio riservato per garantire la piena privacy dei soci prestatori e delle operazioni; con affaccio sulla galleria commerciale trova spazio anche il nuovo punto dedicato di Accendi Luce e Gas Coop.

A guidare i clienti nell’ipercoop ristrutturato, ampio oltre 4.800 metri quadri, è un percorso di spesa semplice e funzionale agli acquisti, con una comunicazione chiara ed efficace, un’offerta completa, ideale per la spesa settimanale, e un’attenzione particolare ai produttori del territorio.

Nel percorso di spesa, il punto vendita presenta il banco assistito della gastronomia, completamente rinnovato, in cui gastronomi esperti consigliano le eccellenze locali e nazionali di salumi e latticini, disponibili anche nel nuovo banco dedicato al confezionato take away.

Il reparto macelleria presenta la nuova “Officina delle carni”, che permette di soddisfare i bisogni di tutti i clienti, sia di chi ha voglia e tempo di cucinare, grazie alla scelta di diversi tagli di carne anche biologica, sia di chi ricerca il “pronto da cuocere” e il “pronto da gustare”.

Pasticceri e panettieri dell’Ipercoop sfornano, poi, ogni giorno pane e dolci di loro produzione, anche su ordinazione, che completano l’offerta disponibile di panetteria e pasticceria di produzione esterna, di fornitori locali e nazionali.

Completa l’offerta dei reparti freschi il reparto pescheria, con un banco servito, profondamente rinnovato e un banco refrigerato per il confezionato take away sia di pesce fresco che di “pronto cuoci” e “pronto e gusta”.

I soci e i consumatori trovano ancora nuovi spazi nella piazza dell’ortofrutta arricchita del nuovo “Mondo Vegetale” dove sono valorizzati i produttori locali con la comunicazione “Chi mi coltiva vive vicino a te” e un’isola dedicata all’ortofrutta biologica per soddisfare le nuove e crescenti richieste questa tipologia di prodotti. A disposizione di soci e consumatori anche la cantina dei vini che dà particolare risalto alle produzioni enologiche locali, oltre a una nuova area per i prodotti surgelati e un assortimento più completo di pet food e pet care, dedicato alle esigenze degli amici a quattro zampe.

Insieme al restyling dell’ipercoop arrivano i nuovi prezzi

Difendere il risparmio e il potere d’acquisto dei soci e dei consumatori è uno degli obiettivi di Coop Alleanza 3.0: con il restyling del negozio arrivano anche i nuovi prezzi pensati per essere al fianco della comunità in un momento delicato e difficile per la comunità come quello attuale. La convenienza dell’ipercoop di Brindisi si articola in tre aree principali dell’offerta proposta ai consumatori: prodotto a marchio Coop – con i 350 prodotti della convenienza quotidiana con prezzi bloccati per coprire i principali bisogni d’acquisto –, le Grandi Marche – con 2.000 prodotti per tutti i giorni a prezzi ribassati – e l’ortofrutta, proposta a prezzi convenienti. Solo nel 2020 gli oltre 15.500 soci di Brindisi e provincia hanno usufruito, grazie a promozioni esclusive e a quelle dedicate a tutti i consumatori, di vantaggi per la spesa che ammontano complessivamente a 3 milioni di euro. Fino al 21 aprile chi deciderà di diventare socio di Coop Alleanza 3.0 riceverà un buono spesa da 25 euro, utilizzabile entro il 2 maggio all’ipercoop completamente rinnovato.

Un’offerta più completa per i soci e consumatori: i reparti non alimentari

A completare l’offerta dell’ipercoop si aggiunge anche la rinnovata Area salute e benessere, dove i clienti possono contare sulla professionalità di farmacisti pronti a offrire supporto e consiglio per scegliere tra oltre 2.000 prodotti, tra cui farmaci senza obbligo di ricetta e parafarmaci, inclusi quelli a marchio Coop. Lo spazio ospita anche vaste aree dedicate ai cosiddetti “bisogni emergenti”: si va dai prodotti per la cura della persona, agli alimenti salutistici – in particolare alimenti senza glutine, integratori alimentari –, dalla cosmesi e agli articoli dedicati al benessere fino ai prodotti diagnostici e ortopedici e ai prodotti per la prima infanzia. I clienti trovano anche un nuovo reparto dedicato all’abbigliamento per neonati, bambini e adulti: nell’assortimento del reparto in collaborazione con Upim, storico brand italiano del settore, saranno presenti le sue collezioni di abbigliamento e di biancheria della casa. Nel rinnovato reparto Multimedia, con una postazione assistita, spazio all’assortimento dedicato agli elettrodomestici, e nell’area Casa e Hobby tutto il necessario per il fai da te, l’arredamento del giardino, la cancelleria e i giocattoli. L’Ottica Coop, offre un vasto assortimento di occhiali, con l’ausilio di ottici professionisti, a questa si affianca, con affaccio in galleria, la “Gioielleria” di Coop.

I clienti possono pagare la spesa in 16 casse tradizionali, 4 fai-da-te.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 20.