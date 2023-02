A distanza di sei anni dall’ultima, vincente, circostanza, torna in finale di Coppa Italia la Sidea Group Junior Fasano, che ha oggi sconfitto in semifinale per 27-30 il Conversano. Match intenso e combattuto quello dell’RDS Stadium di Rimini, con numerose sospensioni per due minuti (ben 16 nell’arco dei 60’) e con le due squadre costantemente vicine nel punteggio, nonostante l’inerzia più spesso favorevole alla compagine biancazzurra. Fasanesi avanti sul 2-5 dopo 10’, e poi raggiunti sul 9-9 al 24’ dal Conversano, che con un goal sulla prima sirena impediva ad Erik Ostling e compagni di chiudere la prima frazione in vantaggio (12-12 all’intervallo).

Quasi speculare l’andamento della ripresa che provava a fuggire con il 13-16 del 34’, per poi essere agguantata dal team biancoverde, che al 40’ metteva anche la testa avanti sul 20-19. Decisivo per il successo degli uomini capitanati da Flavio Messina il break di tre reti realizzato tra il 47’ ed il 50’ (da 22-22 a 22-25), con i campioni d’Italia in carica che, nonostante la squalifica di Beharevic per somma di sospensioni, non riuscivano più ad impattare e che a 4’ dalla fine si trovavano sotto di quattro reti (24-28). La Junior gestiva poi con grande lucidità i minuti conclusivi, non rischiando più nulla e portando a casa il successo per 27-30 che vale la finalissima, in programma alle 13.30 di domani contro il Bressanone, vittorioso nell’altra semifinale sul Merano per 26-23.

“La partita era difficile come previsto, essendo il Conversano una squadra fortissima – dichiara coach Vito Fovio – però ho visto da subito negli occhi dei miei ragazzi la convinzione di poter disputare una grande partita, e così è stato. Abbiamo giocato la gara con grande intelligenza, con tutti che si sono sacrificati dando il loro contributo, e solo così possiamo raggiungere grandi obiettivi. Domani dobbiamo entrare in campo con la stessa concentrazione e con la stessa fame di vittoria per poter regalare la coppa ai nostri tifosi”.

Decisamente positivo era stato l’esordio nelle Finals di Coppa Italia della Sidea Group Junior Fasano, che venerdi sera ha regolato nei quarti il Bolzano con il punteggio di 44-30.

Equilibrata la prima frazione, con le due squadre costantemente a contatto (5-5 all’8’, 10-10 al 16’), prima che i biancazzurri, allungando sul 17-12 del 25’, tentassero la fuga, parzialmente ricucita prima dell’intervallo dagli altoatesini (18-16 a favore di Flavio Messina e compagni dopo i primi 30’). Le due compagini restavano pressoché vicine nel risultato sino al 26-23 del 38’, con la Junior che negli 11’ successivi, trascinata dalle parate di Alessandro Leban e dalle reti di Davide Pugliese, piazzava un break di 11-3 che indirizzava definitivamente l’incontro (37-26 al 49’). Il divario si allargava ulteriormente nelle fasi conclusive, con il match che terminava sul 44-30 a favore dei fasanesi, i quali domani alle 18 (diretta streaming gratuita su ElevenSports) sfideranno in semifinale in Conversano, vittorioso giovedì sul Sassari. Sul fronte opposto del tabellone, alle 20, si affronteranno invece Bressanone e Merano, con la finalissima di domenica che sarà dunque in ogni caso conteso tra Puglia ed Alto-Adige.

“Era importante iniziare bene e lo abbiamo fatto – dichiara coach Vito Fovio – Abbiamo a tratti sofferto nel primo tempo, ma poi nella ripresa con il nostro gioco veloce e le nostre ripartenze siamo riusciti a mettere alle corde il Bolzano. Tutti i ragazzi chiamati in causa hanno risposto al meglio, ed ora, consapevoli delle nostre capacità, dobbiamo prepararci al meglio per affrontare una battaglia contro quella che per me è la squadra più forte del campionato italiano. Sarà certamente una bella partita e speriamo di poter regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi che ci hanno seguito anche qui”

I tabellini

Sidea Group Junior Fasano-Bolzano 44-30 (18-16 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Cantore 3, Sibilio, Angiolini 4, Sperti 7, Pugliese 10, Leban, Notarangelo 3, Messina 1, Boggia 1, Vinci, Beharevic, Petrovski 2, Ostling 7, Corcione 2, Jarlstam 4. All.: Vito Fovio.

Bolzano: Hermones, Trevisiol, Fantinato 6, Walckher, Ahumada 1, Rottensteiner, Hodger, Gaeta 1, Udovicic 3, Turkovic 8, Topolovec 4, Basic 2, Minzoni, Pandzic 5. All.: Mario Sporcic.

Arbitri: Merisi-Pepe.

Conversano-Sidea Group Junior Fasano 27-30 (12-12 p.t.)

Conversano: Di Caro, Arakaki 2, Sciorsci, Pauloni, Degiorgio 1, Brantsch, Di Giandomenico, Nelson 5, Souid 4, Possamai, Alfarano, Marrochi 4, Iachemet 3, Wrobel 8, Lupo. All.: Alessandro Tarafino.

Sidea Group Junior Fasano: Cantore 2, Sibilio, Angiolini 7, Sperti 4, Pugliese 1, Leban, Notarangelo 3, Messina, Boggia, Vinci, Beharevic, Petrovski, Ostling 8, Corcione, Jarlstam 5. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Dionisi-Maccarone.

Quarti di finale: Conversano-Sassari 32-28, Bressanone-Cassano Magnago 31-21, Merano-Pressano 29-24, Sidea Group Junior Fasano-Bolzano 44-30.

Semifinali: Conversano-Sidea Group Junior Fasano 27-30, Bressanone-Merano 26-23.

Finale: Bressanone-Sidea Group Junior Fasano (ore 13.30, diretta Sky Sport Arena – canale 204 e streaming su ElevenSports).

