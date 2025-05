È ufficiale l’elenco degli iscritti alla 66ª Coppa Selva di Fasano, in programma sabato 17 e domenica 18 maggio. Sono 180 i piloti in gara, tra cui 11 Vip del mondo dello spettacolo e dello sport, mentre l’attore Christopher Lambert sarà tra gli ospiti d’eccezione nel paddock.

L’evento, organizzato dalla Egnathia Corse guidata da Laura De Mola, rappresenta la seconda tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna – Zona Sud e vede la partecipazione anche delle categorie “Le Bicilindriche” e “Assominicar”, confermandosi appuntamento di grande richiamo.

A dare il via alla gara, come apripista, sarà Giancarlo Fisichella, per la quarta volta al volante lungo i 5.600 metri che dalla SS172 portano alla Selva. Accanto a lui, nel paddock, l’ex dirigente sportivo Cesare Fiorio, ormai affezionato spettatore della cronoscalata pugliese.

Il programma prevede le prove ufficiali sabato 17 maggio, mentre domenica 18 si correranno le due manche della gara, con partenza dall’area di servizio alle porte di Fasano e arrivo in via Toledo, nella località turistica della Selva.

Domenica mattina, saranno presenti per il via anche l’On. Mauro D’Attis e il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli.

Tra i protagonisti attesi, spicca il rientro in gara del siciliano Luigi Fazzino con l’Osella PA 2000 Turbo, opposto al potentino Achille Lombardi su Osella PA30 Judd e al padrone di casa Francesco Leogrande, vincitore nel 2013. In totale, sono 17 i prototipi iscritti, cui si affiancano vetture Gran Turismo di alto profilo, come la Ferrari 488 GT3 del campione italiano Lucio Peruggini, la Lamborghini Huracàn di Francesco Montagna e la Aston Martin Vantage GT3 di Pietro Nappi.

Durante la manifestazione, l’Arma dei Carabinieri sarà presente con uno stand istituzionale nel paddock per promuovere la sicurezza stradale e la cultura della legalità, con lo slogan: “Si può correre in pista, non per strada”. In esposizione anche l’Alfa Romeo Giulia QV del Gruppo Carabinieri di Roma, dotata di unità refrigerata per il trasporto urgente di organi e sangue.

L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Aci Sport TV e in live streaming sui canali social ufficiali.