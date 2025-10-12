Avranno inizio giovedì 16 ottobre, alle ore 18.00, presso la sede del Comitato Territoriale a Mesagne, i Corsi per Arbitri di Pallavolo, Pallacanestro e Calcio a 5/7 organizzati dal Centro Sportivo Italiano Brindisi APS, rivolti a tutti coloro che desiderano entrare a far parte della grande famiglia dello sport educativo CSI.

I corsi, organizzati dal Comitato territoriale CSI, sono aperti a uomini e donne dai 16 anni in su, anche senza esperienza pregressa. L’obiettivo è formare arbitri preparati, responsabili e consapevoli del valore educativo dello sport, in linea con la missione del CSI: “Lo sport come strumento di crescita, amicizia e formazione umana.”

Durante il percorso formativo, i partecipanti acquisiranno le competenze tecniche e regolamentari necessarie per dirigere gare ufficiali nei campionati CSI, affiancati da formatori qualificati e da arbitri esperti.

Le lezioni includeranno:

Norme di gioco e regolamenti ufficiali;

Gestione della gara e del gruppo;

Etica e fair play;

Esperienze pratiche sul campo e tirocinio.

Al termine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, gli arbitri otterranno la qualifica ufficiale CSI e potranno essere inseriti nei calendari delle competizioni provinciali e regionali.

Per quanti ancora non l’avessero fatto potranno iscriversi collegandosi al sito www.csibrindisi.it

“Diventare arbitro CSI significa vivere lo sport da una prospettiva diversa: imparare a decidere, a gestire le emozioni, a rispettare e a farsi rispettare — sempre con spirito educativo e passione per il gioco”, sottolinea Raffaele Carriero Direttore Tecnico del CSI Brindisi e Consigliere Regionale.

Il CSI invita tutti gli appassionati di sport a mettersi in gioco e a scoprire una nuova, entusiasmante avventura all’interno del mondo arbitrale.

Segreteria CSI Brindisi – brindisi@csi-net.it