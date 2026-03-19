Diffondere tra i giovani il valore delle regole e della responsabilità civile. Con questo obiettivo i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno incontrato nei giorni scorsi gli studenti dell’Istituto Professionale “Morvillo Falcone – Bassi” nella sede di San Vito dei Normanni (Br), nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità.

All’incontro, tenuto dal Capitano Vito Sacchi, Comandante della Compagnia di San Vito dei Normanni, hanno partecipato 110 studenti ed il corpo docenti.

Nel corso dell’evento sono stati affrontati temi di forte attualità e particolare rilevanza per il mondo giovanile, è stata evidenziata l’importanza del rispetto delle regole, del senso di responsabilità e della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine, ricordando agli studenti la necessità di rispettare le Leggi e i valori che ne derivano, quali strumento di garanzia e protezione dei diritti di ognuno di noi.

L’incontro ha coinvolto attivamente gli studenti con i quali è stato instaurato un confronto costruttivo, affrontando argomenti attinenti alla formazione della cultura della legalità, con particolari approfondimenti su l’uso consapevole dei social network, esplorando tutte le potenziali insidie che possono nascondersi dietro ad una incontrollata navigazione sul web e invitando i ragazzi a seguire i profili social ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

L’incontro è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri operare vicina ai giovani e giovanissimi studenti con l’obiettivo di abbattere il muro dell’omertà, accrescere il senso civico e la fiducia dell’Istituzione.