La Dinamo Brindisi esce sconfitta dal PalaBalestrazzi dopo una battaglia di 45 minuti. L’Adria Bari si impone 81-78 dopo un tempo supplementare al termine di una gara intensa e combattuta. Ai biancoblu il merito di aver riacciuffato una partita che nell’ultimo quarto sembrava compromessa, ma sull’ultima azione dei tempi regolamentari il tiro di Gonzalez si ferma sul ferro, mandando le squadre all’overtime. Nel supplementare Bari è più lucida nei possessi decisivi e chiude il match dalla lunetta. Non bastano alla Dinamo i 14 punti di Gonzalez e Sapiega e i 10 di Di Ianni, autore della tripla del pareggio e della schiacciata che aveva regalato il momentaneo vantaggio Dinamo nel finale dei tempi regolamentari.

Coach Cristofaro parte con Gonzalez, Costabile, Sapiega, Di Ianni e Pulli. L’avvio di gara è subito vivace: Vujic firma tutti i primi canestri dei padroni di casa mentre la Dinamo trova diverse soluzioni offensive e con Costabile, dopo rimbalzo offensivo, arriva il primo vantaggio ospite.

Grassi si iscrive alla partita con la prima tripla del match e la Tecnoeleva prova ad allungare, ma Sapiega risponde dall’arco. Dopo i primi 10′ il punteggio è 17-16 per Bari. In apertura di secondo quarto Garcia colpisce subito dalla lunga distanza, ma la Dinamo reagisce con Cissè e Mazzeo che trova il primo canestro con la maglia biancoblu riportando avanti i suoi. I brindisini alzano i giri del motore e con la tripla dall’angolo di Greco toccano il +4. Con la seconda unità la Dinamo aumenta aggressività e intensità, costringendo coach Carolillo al timeout. Il 2/2 dalla lunetta di Cissè vale il 22-28. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare: Grassi e Musikic accorciano, poi Talluto completa il sorpasso e Bari piazza un pesante parziale di 14-0. Gonzalez interrompe il digiuno offensivo della Dinamo e Pulli, con un gioco interno, riporta i suoi sul -4.

All’intervallo lungo il tabellone dice 36-32.

Dopo la pausa la Dinamo riparte con grande energia. Costabile segna subito al rientro in campo e Gonzalez firma la tripla della rimonta. Pulli e Sapiega completano un super controbreak biancoblu che vale il nuovo vantaggio sul 36-41. La partita diventa una continua alternanza di sorpassi e controsorpassi: Bari torna avanti con Grassi, Greco impatta su rimbalzo offensivo, ma ancora una tripla di Grassi chiude il terzo periodo sul 51-48. Nell’ultimo quarto Grassi continua a colpire dalla lunga distanza e Bari prova a scappare. Con l’1/2 dalla lunetta di Talluto arriva il massimo vantaggio biancorosso sul 61-52 e coach Cristofaro ferma la gara con un timeout. Da quel momento la Dinamo reagisce con grande carattere: Sapiega segna da tre punti, Gonzalez realizza due canestri consecutivi e riporta i suoi sul -3. Nel finale sale in cattedra Di Ianni: prima trova la tripla del pareggio, poi stoppa Garcia e in contropiede schiaccia a due mani per il 66- 64 Dinamo a 38 secondi dalla sirena. Grassi subisce fallo e dalla lunetta è glaciale firmando il nuovo pareggio. Nell’ultima azione l’appoggio di Gonzalez si spegne sul ferro e la gara si decide al supplementare. Nell’overtime Pulli apre le danze con un appoggio, ma Grassi risponde subito con una tripla. Gonzalez replica dall’arco per il nuovo pareggio a 1’22’’ dalla fine. Talluto trova il canestro del +2 e Grassi è ancora preciso ai liberi. La tripla di Di Ianni riporta la Dinamo a -1, ma nel finale è ancora Grassi dalla lunetta a chiudere definitivamente i conti fissando il punteggio

sull’81-78.

La Dinamo tornerà in campo domenica 22 marzo al PalaPentassuglia contro il Basket Academy Catanzaro con palla a due alle ore 18:00.

Tecnoeleva Adria Bari – Dinamo Basket Brindisi 81-78 (17-16; 36-32; 51-48; 66-66; 81-78 dts)

Adria Bari: Talluto 8, Musikic 12, Pavicevic 7, Calcagni, Dabo 5, Garcia 9, Vujic 16, Grassi 24, Rubino ne, Madonna ne, Palmisano ne. Coach: Carolillo

Dinamo Brindisi: Greco 7, Costabile 8, Stankovic 7, Mazzeo 3, Sannelli, Pulli 8, Gonzalez 14, Di Ianni 10, Sapiega 14, Cissè 7, Pantile ne. Coach: Cristofaro.

Arbitri: Laveneziana-Tornese

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi