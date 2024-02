Si replica a Cisternino il musical sulla vita di padre Francesco Convertini “Da Ciccillo a Padre Francesco”, copione scritto da Miriam Palmisano e tratto dal libro scritto da don Lino Palmisano, “anche il fragno fiorisce”, sulla vita del venerabile che in India ha conquistato tutti.

L’Amministrazione Comunale di Cisternino e dell’Associazione Pro Marinelli Venerabile Padre Francesco Convertini organizzano la replica dello spettacolo della Pro Loco Locorotondo e della Parrocchia San Giorgio Martire di Locorotondo, che ha suscitato tante emozioni ed apprezzamenti nella sua prima venerdì scorso, sarà replicato nel teatro “Paolo Grassi” di Cisternino.

Si arricchisce così il cartellone dedicato a padre Francesco ad alla sua opera di diffusione della pace e della Parola di Dio per la ricorrenza della morte del padre salesiano, l’11 febbraio, che ogni anno vede la collaborazione di due comunità: Locorotondo e Cisternino.

Si ringrazia la BCC Locorotondo.

L’appuntamento è al teatro “Paolo Grassi”, venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 21,00 con sipario alle ore 20,15.

Ingresso gratuito con raccolta fondi per le missioni.

Testi e regia a cura di Miriam Palmisano. Musiche di Rosanna Grassi. Adattamento musicale di Pasqua Neglia e Mariarosa Gianfrate. Capo squadra tecnica Damiano Pentassuglia. Costumi Alma Micele

Gli attori:

Luciano D’Errico: Ciccillo

Mattia Gentile: Vincenzo

Andrea Palmisano, Angelo Rodio,

Michele Vaccaro: bulli

Giovanni Cavallo: maresciallo

Bruno Giuliani: appuntato dei carabinieri

Tommaso Gentile: voce don Bosco

Antonello Pentassuglia: Francesco

Roberta Brunetti e Lucia Laddomada: Antonietta

Giancarlo Cicchetti: soldato Menghi

Leo Gianfrate: don Amadei

Francesco Palmisano: padre Francesco

Dino Palmisano: seminarista Luca

Leonardo Palmisano: seminarista Andrea

Aldo Gianfrate: indù

Rosa Convertini, Alessandra Michelli,

Anna Palmisano: donne

Francesca Cicchetti, Arianna e Katia Nistri: bambine

Angelica Colucci, Ornella Pinato, Laura Scatigna: voci narranti

Mina Palmisano: voce mamma di Ciccillo

Don Mario Gargiulo: don Giovanni Bosco

Danze e coreografie a cura di Roberta Brunetti e Marua Sabbah.