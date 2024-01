C’è tanta attesa nella piccola frazione di Tuturano (Brindisi) per l’uscita del libro di Federico Sanapo dal titolo “Enigma Tutorius – Il graffito della torre di Sant’Anastasio: relazioni con il De Occulta Philosophia di Enrico Cornelio Agrippa”.

Il saggio di ricerca pone in evidenza la scoperta di un particolare e antico graffito venuto alla luce all’interno della torre di Sant’Anastasio a Tuturano durante alcuni lavori di pulizia e riordino del piano superiore dell’edificio dopo il lockdown del 2020. Fu Vincenzo Sanapo, suo cugino, come ricorda lo stesso autore del saggio, a scoprire casualmente e per primo quindi l’esistenza di quell’antico graffito sul davanzale del lato est al piano superiore della torre.

“Avevo detto a Vincenzo che avremmo fatto un piccolo opuscolo magari da tenere in biblioteca per far conoscere il graffito alle persone” – così ricorda Federico Sanapo. La torre ospita oggi infatti la Biblioteca Sociale “Enzo Cosma” gestita dal Comitato Fr/Azione Tuturano.

Federico, già appassionato di storia e soprattutto di misteri, ha condotto, anche tramite l’aiuto di esperti del settore, una ricerca che lo ha portato ad indagare la figura del mago e alchimista rinascimentale Enrico Cornelio Agrippa. La particolarità del graffito, che contiene un simbolo identifico nell’antico occhio di Horus egizio e due lettere greche, ovvero la Phi e la P greca (Pi-Greco) potrebbero essere messi in relazione, secondo l’autore del saggio, alla principale opera di Cornelio Agrippa, ovvero il celebre “De Occulta Philosophia”.

Nell’opera Sanapo spiega nel dettaglio modi e tempi che lo hanno portato ad affiancarsi all’opera del mago Agrippa. Il libro contiene una ricca galleria fotografica con diversi capitoli dedicati alla storia antica della frazione di Tuturano e ai restauri effettuati all’interno della torre terminati nel 2019, nonchè alla stessa analisi del graffito.

Dal prossimo 31 gennaio 2024 Enigma Tutorius sarà disponibile e ordinabile tramite il sito dell’editore, ovvero YouCanPrint di Tricase (www.youcanprint.it), in tutte le librerie fisiche e dalla prossima settimana sui maggiori store online (Amazon, Ibs, LaFeltrinelli, Mondadori, Fastbook etc). “