Prende il via negli uffici postali della provincia di Brindisi il servizio di richiesta e rinnovo passaporti. L’iniziativa, sviluppata grazie all’accordo tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata illustrata oggi nell’ufficio postale Polis del comune di San Pietro Vernotico, alla presenza dell’onorevole Mauro D’Attis, del sindaco di San Pietro Vernotico Maria Lucia Argentieri, del prefetto Guido Aprea, del questore Aurelio Montaruli, del colonnello comandante provinciale dei carabinieri Leonardo Acquaro, del colonnello comandante provinciale della guardia di finanza Emilio Fiora, dell’arciprete Don Benedetto Strumiello e di alcuni rappresentanti aziendali.

L’iniziativa rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane, che mira a modernizzare e digitalizzare gli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti. In provincia di Brindisi il servizio è offerto in 12 uffici postali. In Puglia anche in 13 sedi della provincia di Bari, in 5 della provincia di BAT e in 53 della provincia di Foggia per un totale di 83 sedi disponibili nella regione. Sale così a 5.534 il numero complessivo degli uffici postali in Italia in cui si può ottenere il passaporto.

“L’ufficio postale di San Pietro Vernotico riapre con nuovi servizi, come quello per la richiesta e il rinnovo del passaporto, in una sede completamente riqualificata e ancora più accogliente. Dopo il grave evento criminoso avvenuto a ottobre scorso, che ha causato ingenti danni alla struttura, oggi restituiamo ai cittadini un ufficio rinnovato e potenziato nell’offerta. Siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire un servizio di grande utilità per il territorio, che conferma il ruolo centrale di Poste Italiane nel garantire prossimità, inclusione e accessibilità” – ha dichiarato il direttore della Filiale di Brindisi di Poste Italiane Loretano Di Gesù.

“Sono Davvero felice di questa presentazione – ha dichiarato il sindaco Maria Lucia Argentieri, che oggi ha anche richiesto il passaporto – Il messaggio che vogliamo lanciare è che la legalità è più forte di qualsiasi atto criminale. Oggi scriviamo una bella pagina per San Pietro Vernotico” – ha concluso.

Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è un’operazione semplice. Basta consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, una marca da bollo da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro effettuato a nome di chi richiede il passaporto. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, è l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio e quest’ultima è l’opzione preferita dai cittadini dei piccoli centri, che ne hanno fatto richiesta nel 79% dei casi.

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione.

