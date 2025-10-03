Poste Italiane comunica che da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di venti uffici postali nel territorio della provincia di Brindisi dalle ore 19 alle 8.30.
Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate.
L’Azienda, a conferma del proprio impegno nella sicurezza delle sedi attraverso sistemi di protezione avanzati, telecamere di ultima generazione e casseforti certificate, assicura che tutti i servizi continueranno a essere erogati regolarmente negli abituali orari di apertura degli uffici postali interessati.
Questi i postamat interessati:
BRINDISI CASALE
CISTERNINO
ERCHIE
LATIANO
MESAGNE
OSTUNI
PEZZE DI GRECO
SANDONACI
SAN PIETRO VERNOTICO
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
BRINDISI 6
CASALINI
FASANO 1
MESAGNE 1
FRANCAVILLA FONTANA 1
CEGLIE MESSAPICA 1
BRINDISI 9
