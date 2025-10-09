Giovedì 9 ottobre alle ore 18:00, nella zona P.I.P. di San Michele Salentino, si inaugura la sesta edizione dell’ Oktober Fesct che quest’anno animerà ben tre fine settimana del mese di ottobre.

Oktober Fesct, organizzato dalla locale Pro Loco, si conferma uno degli eventi più attesi dell’autunno pugliese, con una formula ancora più ricca e coinvolgente e si terrà il 9-10-11-12 , 17-18-19 e 24-25-26 ottobre 2025, con apertura anche le domeniche a pranzo.

Oktober Fesct propone più di 20 birre selezionate per soddisfare ogni palato, gastronomia tipica e street food, in una struttura coperta di oltre 4000 mq, ampliata per garantire comfort e divertimento anche in caso di maltempo.

Non mancherà la musica live tutte le sere, con le migliori band del territorio e DJ set a fine serata per ballare fino a tardi. E per il divertimento dei più piccoli anche un coloratissimo luna park e special guest “Birillo”.

In questa edizione arriva anche la grande novità del Concorso a premi con in palio: un tour in Giordania per 2 persone; un weekend in una capitale europea per 2 persone; soggiorno + spa presso Tenuta Moreno; uno smartphone Samsung Galaxy A 56; una cena completa per due persone… e sorprese e regali per i partecipanti. Tutti i dettagli del concorso sulle pagine social “Oktober Fesct”.

Evento realizzato dall’associazione Pro Loco con il patrocinio del Comune di San Michele Salentino e il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia e la collaborazione di Argentieri Distribuzione, UDIAL, RV Rental & Versatility, Auto Pro, Dimensione Viaggi, GestAuto Group.

Per ulteriori informazioni 339 645 3466

Oktober Fesct l’evento più frizzante della Puglia!