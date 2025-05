Un’occasione di riflessione aperta alla cittadinanza per esplorare le radici comuni e le dolorose fratture tra Cristianesimo ed Ebraismo. È questo il cuore dell’incontro culturale “Dalla continuità alla separazione: Cristianesimo, Ebraismo e le ferite della storia”, promosso dalla Chiesa Evangelica Valdese di Brindisi, in programma sabato 24 maggio alle ore 18:00 presso il Tempio valdese in Via Congregazione 14, a Brindisi.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, vedrà la partecipazione di due voci autorevoli:

Pastore Alessandro Esposito, teologo ed ebraista, che proporrà una riflessione su “Gesù, figlio ed interprete della tradizione ebraica”;

Dott. Francesco Vitale, storico, con un intervento dal titolo “Breve storia dell’antigiudaismo cristiano”.

L’incontro sarà arricchito da un momento musicale affidato alla band “Around the Blues”, che interpreterà tre brani intramontabili e densi di significato:

Imagine di John Lennon,

Blowin’ in the Wind di Bob Dylan,

Hallelujah di Leonard Cohen.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della Chiesa Evangelica Valdese di Brindisi. Per accedere alla visione è sufficiente richiedere l’amicizia alla pagina.

È stato inoltre richiesto il patrocinio del Comune di Brindisi, in attesa di conferma. Gli organizzatori sottolineano come un riscontro positivo rappresenterebbe un incoraggiamento importante per un’iniziativa pensata per offrire alla città uno spazio di dialogo, consapevolezza storica e crescita culturale.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.