In un panorama sempre più affollato da prodotti industriali, privi di attenzione verso la qualità delle materie prime, il MICA – Milan International Condiments Awards si conferma punto di riferimento per chi punta sull’eccellenza. Il premio, di respiro internazionale, nasce per valorizzare le migliori produzioni di condimenti e salse, selezionando le proposte più meritevoli in termini di profilo sensoriale e originalità della formulazione.

L’edizione 2026 del concorso si è svolta il 24 gennaio all’interno dell’Olio Officina Festival, presso il Centro Congressi Mantovani Furioli di Rho (Milano). A decretare i vincitori una giuria composta da chef e critici enogastronomici di rilievo nazionale.

Tra le aziende premiate spicca la realtà pugliese Tenute Arsieni, con sede a Cellino San Marco, che ha conquistato il Premio Oro grazie al suo innovativo Agrodolce di Primitivo: un condimento 100% naturale, privo di conservanti e ottenuto esclusivamente da uva, capace di unire sostenibilità, gusto e legame con il territorio.

“Abbiamo voluto dare nuova vita a una parte della vite spesso considerata scarto – i racemi – trasformandola in un’eccellenza gastronomica. Un modo per raccontare il nostro territorio in modo originale, andando oltre il vino” – ha dichiarato Massimo Arsieni, titolare dell’azienda.

Il prodotto ha colpito i giurati per il suo equilibrio, intensità e carattere, incarnando una filosofia produttiva che guarda all’innovazione sostenibile, ma con radici profonde nella tradizione agricola del Salento.

Un riconoscimento importante, che porta sotto i riflettori una realtà brindisina capace di innovare senza mai tradire l’identità del proprio territorio.

L’Agrodolce di Primitivo è acquistabile a Brindisi, presso il punto vendita dell’Azienda Agricola Liberace

Via Crocevia Caprai 1, 72100 Brindisi

Tel. +39 348 29 20 060

www.agricolaliberace.it