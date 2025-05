Il prossimo mercoledì 21 maggio, alle ore 17,00, presso il Museo Ribezzo, in Piazza Duomo a Brindisi, il Club per l’UNESCO di Brindisi, in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Brindisi, organizzerà un incontro dal titolo “Dante, l’Aquila e l’Impero”, nel corso del quale, dopo i saluti e l’introduzione del Dott. Mario Criscuolo, Presidente del Club per l’UNESCO di Brindisi, la Professoressa Liliana Caponetto, ci farà immergere nel Canto VI del Paradiso della Divina Commedia dove, Dante Alighieri, attraverso l’imperatore Giustiniano, unico interlocutore del canto e modello di sovrano ideale, attribuisce all’Impero Romano un ruolo chiave nella storia dell’umanità. L’Impero Romano è strumento della Provvidenza divina, la quale, grazie all’instaurarsi dell’istituzione universale, ha preparato il mondo alla Redenzione, alla pace e alla giustizia. Sull’esplorazione di questo tema verterà l’incontro di Mercoledì e sulla potente allegoria dell’Aquila, vera e sola protagonista del canto, e del suo prodigioso volo, simbolo dell’autorità imperiale voluta da Dio.

L’illustrazione della Professoressa Caponetto, sarà preceduta da un breve intervento durante il quale, il Dott. Fabrizio Maltinti, esperto di geopolitica, per aiutarci a ricordare meglio le dinamiche ed i personaggi trattati nel Canto VI, ci farà un sintetico excursus della grande storia di Roma, del suo Impero e dei personaggi che verranno citati nel Canto dantesco.

Sarà un salto alle radici della nostra cultura e della nostra storia.