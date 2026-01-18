Un messaggio chiaro e diretto, affidato a un post sui social, per fare il punto dopo la visita al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha raccontato il senso della mattinata trascorsa nella struttura emergenziale, tra ascolto dei cittadini e confronto con gli operatori sanitari.

“Stamattina, a Brindisi, abbiamo visitato il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino”, scrive Decaro, sottolineando l’incontro con chi vive quotidianamente le criticità del sistema: pazienti e personale sanitario, “in prima linea con impegno e dedizione tra tante difficoltà”.

Dal racconto emerge la volontà di passare rapidamente dall’ascolto all’azione. Per questo, annuncia il presidente, martedì è stata convocata una riunione con tutti i direttori dei Pronto soccorso pugliesi, con l’obiettivo di individuare le situazioni più critiche e intervenire subito dove possibile.

Decaro non nasconde le difficoltà strutturali del sistema dell’emergenza-urgenza. “Sono tante le cose che dobbiamo migliorare”, ammette, indicando però una priorità netta: la carenza di medici specialisti in emergenza-urgenza, una problematica che riguarda l’intero Paese, e l’organizzazione del personale sanitario dedicato alla cura e all’assistenza dei pazienti nelle strutture emergenziali.

La visita si inserisce in una fase di particolare attenzione della Regione verso i Pronto soccorso, chiamati a reggere una pressione costante. Un tema che resta centrale nell’agenda sanitaria pugliese e che, come ribadito dal presidente, richiede risposte rapide e scelte strutturali.