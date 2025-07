Foto eloquenti e testimonianze esasperate arrivano da Via dei Mille, nel cuore della città, a pochi passi dall’ingresso della Marina Militare e da uno dei simboli storici più visitati di Brindisi: il Castello Svevo.

A denunciare la situazione è Giulia Cesaria, che si fa portavoce degli abitanti del condominio antistante, stanchi di vivere quotidianamente in un contesto di degrado crescente. “Mi sono appena arrivate delle immagini che parlano da sole – racconta – e mostrano una situazione inammissibile, soprattutto considerando che siamo in pieno centro e in una zona di forte passaggio turistico. È impensabile che simili cumuli di rifiuti possano fare da biglietto da visita alla città”.

La situazione è aggravata da un duplice problema: da un lato, il comportamento incivile di alcuni cittadini che abbandonano rifiuti di ogni genere a qualsiasi ora del giorno, dall’altro, l’impossibilità del servizio di nettezza urbana di intervenire tempestivamente, poiché i conferimenti avvengono fuori dagli orari di raccolta programmata.

Il marciapiede antistante il condominio di Via dei Mille si è trasformato in una sorta di discarica informale, creando disagio, odori sgradevoli e un danno d’immagine incalcolabile per la città e i suoi abitanti. “Ci sentiamo circondati dall’incuria – continuano i residenti – e nessuno sembra intervenire per fermare questo scempio”.

Si chiede quindi un intervento immediato da parte degli organi competenti, sia in termini di controllo che di rimozione, affinché si possa restituire decoro a una delle strade centrali di Brindisi, crocevia tra storia, turismo e vita quotidiana. I cittadini, esasperati, chiedono solo una cosa: rispetto.