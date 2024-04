“Capisco che i colleghi dell’opposizione, e in modo particolare del PD, siano a corto di argomenti ma fare un processo alle intenzioni è davvero il colmo.

“Oggi la giunta guidata da Marchionna ha deliberato di sostenere economicamente il Pride regionale con 500 euro, i due assessori di Fratelli d’Italia erano assenti al momento del voto e siccome la pubblica amministrazione si fa esprimendo la propria volontà con il voto favorevole o contrario e quello di astensione, in questo caso va precisato che non è stato dato nessun voto contrario e conoscendo i due esponenti del partito non avrebbero avuto nessuna difficoltà a esprimerlo se si fosse trattato di un fatto ideologico.

“Ma è evidente che il PD non potendo attaccare il buon governo di Brindisi su altri argomenti cavalca le ‘chiacchiere’, quelle che fanno fare i titoloni sui giornali, ma che ai cittadini poco interessano, che invece nelle urne – e la Basilicata ne è la conferma – preferiscono votare il progetto politico di Giorgia Meloni. Anzi più il PD e il centrosinistra sventolano lo spettro dell’oscurantismo e del fascismo, più il centrodestra vince!”

dichiarazione del presidente provinciale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli