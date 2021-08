A Carovigno, nell’ambito di specifico servizio finalizzato al contrasto ed alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno denunciato in stato di libertà un 24enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 6,3 grammi di marijuana suddivisi in dosi, un contenitore in vetro della capienza, all’origine, di 2.850 grammi, intriso di residui di sostanza stupefacente del tipo marijuana; un telefono cellulare contenente prove digitali relative all’attività di produzione e coltivazione di canapa indiana, condotta dal 24enne, il tutto sottoposto a sequestro.