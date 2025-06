Una bellissima notizia per i nostri bambini affetti da diabete e per le loro famiglie.

Questa mattina ho incontrato il Direttore Generale della ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio e l’Associazione Delfini Messapici per parlare di bambini, per parlare di una situazione che stava creando forte preoccupazione tra i genitori: la momentanea assenza della pediatra diabetologa all’ospedale Perrino.

Una mancanza pesante, per chi ogni giorno deve fare i conti con il diabete di tipo 1 in età pediatrica.

La buona notizia è che la ASL si è subito mossa: sarà una specialista dell’Ospedale di Francavilla Fontana a garantire continuità negli ambulatori anche al Perrino. E nessun bambino sarà lasciato solo.

Ma non ci si è fermati qui. Si è parlato anche della necessità di una nutrizionista dedicata e della figura, fondamentale, di uno psicologo per supportare famiglie e bimbi in questo percorso. La Direzione sta già valutando soluzioni strutturate per entrambi i fronti.

Di questo incontro, tra le tante, mi resteranno le parole del presidente dei Delfini Messapici, Gianfranco Lobello: “Quando trovi interlocutori aperti, sensibili e pronti ad agire, tutto diventa possibile”.

Un passo avanti. Concretezza, ascolto, umanità. E la speranza, che è sempre una buona compagna di viaggio.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale permanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)