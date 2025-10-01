Una nota del consigliere regionale Mauro Vizzino.

“Dopo aver letto il deliberato della Direzione provinciale del Partito Democratico del 29 settembre 2025, sento il dovere di condividere una riflessione, che non è soltanto personale, ma rappresenta anche e soprattutto il pensiero di tanti cittadini che, da anni, militano al mio fianco in questo appassionante percorso politico nella nostra terra di Brindisi.

Accolgo con grande soddisfazione la decisione, votata all’unanimità dalla Direzione provinciale, di aprire alla possibilità che nella lista del Partito Democratico di Brindisi possano essere accolte candidature di rappresentanti istituzionali attualmente non iscritti al PD, ma che hanno manifestato interesse e disponibilità ad aderire al partito, contribuendo così, con la propria candidatura, alla definizione di una lista forte e ambiziosa.

La mia volontà, già da tempo espressa ai vertici regionali del PD Puglia e ribadita in numerose interlocuzioni, è quella di mettere la mia esperienza politica, maturata in questi dieci anni, al servizio della comunità democratica della mia amata regione e della terra di Brindisi, candidandomi nelle liste del Partito Democratico.

Una volontà che nasce da una visione condivisa su temi fondamentali della vita pubblica, a partire da sanità, istruzione, lavoro, diritti sociali, su cui è necessario imprimere una svolta più decisa rispetto a quanto fatto finora.

Tengo, però, a dirlo con chiarezza: la mia disponibilità verso la coalizione progressista non verrà meno, anche nel caso in cui il Partito Democratico dovesse decidere diversamente.

Ho ancora molto da dare alla mia comunità. Ho ancora tanto lavoro da fare. Sento forte la responsabilità delle tante battaglie ancora in corso.

Sarò quindi, con convinzione e determinazione, al fianco di Antonio Decaro e delle cittadine e dei cittadini che vorranno continuare ad accordarmi la loro fiducia.

Il Partito Democratico non è una terra di conquista, ma una comunità in cui crescere e maturare insieme”./comunicato