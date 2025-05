Un’intera settimana, la prossima, dedicata ai diritti dei più fragili, quelli dei bambini e degli adolescenti: si apre lunedì, infatti, la settimana nel corso della quale ricorre il 34° anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (avvenuta con la Legge n.176 del 27 maggio 1991).

Anche quest’anno, l’UNICEF Italia, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ha lanciato l’iniziativa “Diritti in Comune”, una campagna di sensibilizzazione rivolta alle amministrazioni comunali e che ha l’obiettivo di favorire la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza tra gli amministratori e i cittadini.

“Grazie alla vicinanza ai cittadini – afferma Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci e sindaco di Napoli – siamo in una posizione privilegiata per monitorare, supportare e intervenire a favore dei più giovani, garantendo loro un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di opportunità per la loro crescita e il loro sviluppo”.

“Ringrazio l’ANCI per essere anche quest’anno al fianco dell’UNICEF e dei bambini, per questa iniziativa giunta alla quarta edizione” gli fa eco il neoeletto presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, che aggiunge: “Quest’anno il focus è sul tema dell’ascolto e della partecipazione dei bambini e degli adolescenti, come sancito dall’art. 12 della Convenzione. I Comuni, infatti, svolgono una funzione importantissima nel garantire la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alle scelte e alle decisioni che li riguardano e ‘Diritti in Comune’ costituisce un’opportunità per le amministrazioni comunali per comunicare alla cittadinanza il proprio impegno nel sostenere politiche e programmi che tengano conto delle richieste e delle esigenze dei minorenni”.

In provincia di Brindisi si sono già registrate diverse adesioni. Lo comunica, con soddisfazione, il presidente del Comitato provinciale UNICEF, Raffaele Romano: “Al momento le hanno formalizzate già 7 Comuni. E poi ci sono degli importanti appuntamenti pubblici: martedì 27 alle ore 18, a Cisternino e alla presenza del Prefetto di Brindisi, ci sarà l’insediamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi; per l’intero pomeriggio di mercoledì 28, presso la Biblioteca Comunale di San Vito dei Normanni, attività laboratoriali incentrate sui diritti dei più piccoli, a cominciare da quello al gioco; giovedì 29 alle ore 16, nell’aula consiliare di Francavilla Fontana, un approfondimento sul tema nel corso della presentazione del progetto ‘Cosmopolita’; nella mattinata di sabato 31, a Torre Santa Susanna, una seduta aperta, e all’aperto, del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Saremo presenti in tutte le iniziative che ci verranno comunicate per testimoniare il nostro sostegno alle Amministrazioni Comunali che si impegnano a costruire città a misura di bambini e adolescenti”.

Comitato provinciale UNICEF di Brindisi