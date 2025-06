Si sono verificati nuovamente in questi giorni disservizi sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica nelle contrade Mitrano, Lobia e Giancola in agro di Brindisi. Segnalazioni giungono anche dai residenti del quartiere Materdomini. A denunciare lo stato insostenibile della situazione titolari di attività ricettive e della ristorazione messe in seria difficoltà con conseguenti danni economici ed di immagine e gli stessi residenti rimasti al buio per ore. Guasti, quindi, nonostante la città da diversi mesi fa i conti con i cantieri per l’ammodernamento della rete e ritardi negli interventi stanno condizionando la vita delle persone e la sopravvivenza delle imprese. Ragioni per le quali è nato spontaneo un comitato di cittadini ed imprenditori che rivendicano maggiore attenzione da parte delle istituzioni e della E – Distribuzione. A dichiararlo Giuseppe Zippo da sempre al fianco dei cittadini consumatori .

Diversi i black out. Il 6 giugno l’erogazione dell’energia elettrica si è interrotta dalle 14.30 a lle 24.00 mezzanotte senza preavviso a seguito di vari guasti susseguitisi sulle linee. Ad incidere sui tempi di ripristino la disponibilità di personale ma sopratutto l’affidabilità della rete nonostante i costi sostenuti dall’utenza e ingenti finanziamenti rivenienti dal PNRR.

Stessa storia ieri 11 giugno a distanza di pochi giorni si sono presentati gli stessi identici problemi con risvolti negativi sulle attività. I clienti di un hotel hanno abbandonato la struttura turistica e le aziende agricole non hanno potuto irrigare i campi mettendo a rischio colture e quindi gli investimenti effettuati.

I residenti, invece, oltre ad essere stati costretti a gettar e via il contenuto dei congelatori hanno subito disagi per la presenza di soggetti fragili in casa. Una situazione insostenibile, quindi, che diverrà sempre più critica con il pieno della stagione estiva vista l’affluenza dei turisti e del ripopolamento delle residenze estive. Per quanto sopra il Comitato rinnovando l’appello alle istituzioni per un interessamento e alla E – Distribuzione per una puntuale informativa circa interventi risolutivi comunica di aver valutato un’azione di diffida grazie al supporto dello Studio Elia&Masi al fine di fare valere i propri diritti nelle opportune sedi.

Il Comitato F.to Giuseppe Zippo