Halloween si prepara a fare irruzione tra scaffali e storie alla Biblioteca del Vicolo, con un’iniziativa pensata per i più piccoli e dal titolo tutto da scoprire: “Dolcetto o… Libretto?”.

Ideato e curato dalla Biblioteca del Vicolo, dalla Cooperativa Sociale Amani e da Yeahjasi, l’evento trasforma il periodo più magico e misterioso dell’anno in quattro pomeriggi di letture paurose, laboratori creativi e giochi da brivido.

Dal 21 al 30 ottobre, ogni martedì e giovedì (21, 23, 28 e 30 ottobre) dalle 17:30 alle 19:00, bambine e bambini dai 6 agli 8 anni potranno partecipare gratuitamente a decorazioni mostruose, racconti spaventosi e a una caccia al tesoro popolata da fantasmi e misteri.

Grazie al contributo di Sweet Sweet Way Brindisi, non mancheranno dolci e caramelle per tutti i piccoli partecipanti.

L’appuntamento è alla Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale (Ex Convento di Santa Chiara, via Santa Chiara 2, Brindisi).

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria, contattando Daniela al numero 338/3717657.

Un modo divertente e coinvolgente per avvicinare i bambini al mondo dei libri, tra paura, fantasia e tante risate.