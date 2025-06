Giovedì 19 giugno 2025, dalle ore 16,30 presso la Biblioteca “Ugo Granafei” prima, e in Piazza Criscuolo a seguire, si svolgerà l’incontro conclusivo di “Ali di Farfalle- progetto di supporto alla inclusione sociale e lavorativa delle mamme neet”.

Termina (per ora), dopo un anno di attività, il Progetto di Conchiglia APS realizzato grazie al sostegno del Fondo di Beneficenza ed Opere di carattere sociale e culturale di Intesa San Paolo, premiato dalla Regione Puglia, Assessorato alle Politiche di Genere, come best practice all’interno del concorso regionale “Donne e Lavoro” #nogendergap2025, categoria Terzo Settore.

Per raccontare i risultati del progetto, Conchiglia aps organizza un pomeriggio dedicato ai bambini con accoglienza alle ore 16,30 presso l’area kids della Biblioteca Ugo Granafei di Mesagne e giochi tradizionali in piazza Criscuolo – ruba bandiera, campana, bolle giganti e altre sorprese.

Alle ore 18,00 verranno presentati i dati del bilancio di impatto sociale di “Ali di Farfalle”. Sono stati invitati a partecipare Toni Matarrelli, Sindaco di Mesagne, Lucrezia Morleo, Presidente del Consorzio dei Comuni dell’Ambito BR4, Alessia Galiano, Responsabile scientifica della Biblioteca e del Museo Mater.

Avviato a maggio 2024, il progetto, realizzato in collaborazione con il Consorzio dei Comuni dell’Ambito BR4, il Comune di Mesagne e la sua Biblioteca di Comunità, ha lanciato l’iniziativa “Il giovedì delle Mamme”, un pomeriggio a settimana dedicato al diritto al tempo delle donne, pausa dal lavoro di cura dei figli e della famiglia, risorsa indispensabile per riprendere percorsi di ricerca del lavoro, di formazione o semplicemente per leggere o partecipare ad attività culturali.

Ali di Farfalle nasce dai dati statistici ma anche dalle esperienze intorno a noi dove la donna, specialmente nei primi anni di vita dei propri figli è la più penalizzata all’interno delle famiglie, dovendo nella maggior parte dei casi lasciare lo studio e il lavoro, cadendo spesso in momenti di isolamento, sconforto o depressione. Per alcune donne questi abbandoni sono permanenti non riuscendo più a rientrare a tempo pieno nel mondo del lavoro o a riprendere i propri studi.

In risposta a queste urgenti questioni sociali, “Ali di farfalle” ha proposto una serie di attività sinergiche, tra cui lo Sportello Orientamento coordinato da Rosanna Picoco per la ricerca di opportunità formative, lavorative e di empowerment, l’affiancamento nella scrittura di curriculum efficaci, il servizio di counselling per il bilancio delle competenze. Le partecipanti hanno poi potuto seguire due percorsi formativi in modalità di gruppo e individuali: La Mia Economia, appuntamenti sull’indipendenza economica realizzati in collaborazione con l’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi e tenuti dal dott. Cosimo Simone; e La Mia Autonomia, percorso sulla genitorialità e il supporto emotivo tenuto dalla psicologa Francesca Delle Grottaglie.

“Ali di Farfalle” ha inoltre promosso una formula che ha visto tutte le attività affiancate da un servizio di conciliazione del tempo delle famiglie, garantendo un intrattenimento nell’area kids della Biblioteca comunale dove nel corso dell’anno si sono svolti i laboratori della fantasia a cura di Silvia Picoco, i laboratori delle ombre a cura di Silvio Gioia, i laboratori delle emozioni a cura di Claudia Cellamare, alternati ai pomeriggi di spazio vigilato dove i bambini hanno potuto giocare senza attività strutturate ma sotto lo sguardo attendo delle pedagogiste.

Per partecipare all’incontro di giovedì 19, è necessario registrare la partecipazione del/lla proprio/a bambino/a ai giochi al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-giochi-voli-e-bilanci-evento-finale-del-progetto-ali-di-farfalle-1394717310019?aff=oddtdtcreator

Per informazioni: infoconchiglia@gmail.com

